Uno de los productos más populares de las cafeterías podría estar provocando un efecto inesperado en la salud, reduciendo los niveles de hierro en el cuerpo. Pese a esto, los especialistas explican que se puede seguir disfrutando de esta bebida si se toman ciertas precauciones.

Durante los últimos años, su consumo ha crecido en todo el mundo gracias a sus supuestos beneficios, al punto de convertirse en una de las opciones favoritas en grandes cadenas y restaurantes; sin embargo, junto a su fama, surge una advertencia importante que pocos conocen.

Se trata del matcha, un té verde en polvo que se mezcla con agua caliente para crear una bebida espumosa. Este té, tradicional en Japón durante siglos, es valorado por su aporte de antioxidantes y aminoácidos. Ahora, también se asocia con un efecto secundario poco comentado: podría reducir la absorción de hierro en el organismo.

La dietista Sarah Martel explicó al medio Toronto Star que el matcha contiene taninos, compuestos naturales presentes también en el vino, el chocolate y algunas frutas, que interfieren temporalmente en la absorción del hierro, especialmente el que proviene de alimentos vegetales.

“Una reducción en la absorción en una comida o bebida no implica necesariamente que habrá una deficiencia, porque tenemos muchas oportunidades de obtener hierro a lo largo del día”, señaló.

Si no se controla, el problema podría derivar en anemia por deficiencia de hierro, lo que impide producir suficiente hemoglobina y causa cansancio o falta de aire, según Mayo Clinic.

Este riesgo es mayor en veganos, vegetarianos o personas con predisposición a la anemia, como embarazadas o mujeres en etapa perimenopáusica, advierte la dietista Jennifer Lee.

A pesar de estas advertencias, el matcha ofrece beneficios como el aminoácido l-teanina, que ayuda a relajarse y, junto con la cafeína natural, proporciona energía sin los nervios del café.

Para evitar problemas, Martel recomienda no consumirlo justo antes de comidas ricas en hierro, esperar una hora antes de tomar suplementos y limitarse a una taza diaria.

“El problema no es común mientras se consuma con moderación”, concluyó.

Cómo aumentar los niveles de hierro de forma natural

Para aumentar tus niveles de hierro de forma natural, es fundamental incorporar alimentos ricos en este mineral en tu dieta diaria. Las mejores fuentes de hierro hemo, que se absorbe fácilmente por el cuerpo, provienen de productos animales como carnes rojas magras, aves, mariscos (especialmente almejas y ostras) e hígado. Por otro lado, las fuentes de hierro no hemo, presentes en vegetales, incluyen lentejas, frijoles, espinacas, tofu, frutos secos y cereales fortificados.

Además de consumir estos alimentos, es fundamental mejorar la absorción del hierro. Puedes lograrlo combinando alimentos ricos en hierro no hemo con alimentos ricos en vitamina C, como cítricos, pimientos, brócoli y fresas. Por ejemplo, puedes añadir limón a tus ensaladas de lentejas o comer una naranja de postre. A su vez, debes evitar consumir al mismo tiempo alimentos que inhiben la absorción de hierro, como el té, el café, el cacao y los lácteos, ya que contienen compuestos que dificultan que el cuerpo asimile el mineral.

