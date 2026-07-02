Julio Cortázar es uno de los autores más influyentes de la literatura en español del siglo XX. Reconocido por obras como Rayuela y numerosos libros de cuentos, destacó por su estilo innovador, su imaginación y su capacidad para reflexionar sobre la condición humana. Entre las frases que se le atribuyen sobresale una que invita a pensar en el poder de seguir adelante incluso en los momentos más difíciles: “La esperanza es el único sentimiento que no es realmente nuestro, pertenece a la vida”.

Esta reflexión plantea una visión diferente de la esperanza. En lugar de entenderla únicamente como una emoción personal, Cortázar la presenta como una fuerza que acompaña el propio curso de la existencia. Es una invitación a reconocer que, aun cuando las circunstancias parecen adversas, la vida continúa ofreciendo posibilidades para cambiar, aprender y comenzar de nuevo.

¿Qué significa esta frase de Julio Cortázar?

La cita sugiere que la esperanza trasciende al individuo. Mientras emociones como la alegría, el miedo o la tristeza nacen de experiencias personales, la esperanza parece estar ligada al movimiento constante de la vida.

Según esta idea, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso cuando una persona siente que ha perdido todas las respuestas. La vida sigue avanzando y, con ella, también surgen nuevas oportunidades.

El escritor argentino Julio Cortázar en 1970. | Crédito: Revista Panorama (Argentina)

La esperanza como impulso para avanzar

Julio Cortázar invita a comprender que la esperanza no consiste en esperar pasivamente que las cosas mejoren, sino en mantener la disposición para seguir caminando a pesar de las dificultades.

Esta actitud permite afrontar los cambios con mayor fortaleza y encontrar sentido incluso en los momentos de incertidumbre.

Una reflexión de Julio Cortázar vigente

En una época marcada por cambios constantes, desafíos personales y transformaciones sociales, la frase de Cortázar mantiene toda su actualidad. Muchas personas encuentran en la esperanza el impulso necesario para continuar estudiando, trabajando, emprendiendo nuevos proyectos o reconstruyendo sus vidas después de una adversidad.

Su mensaje recuerda que la esperanza no depende únicamente de las circunstancias externas, sino también de la capacidad de confiar en que el futuro aún puede ofrecer nuevas posibilidades.

Julio Cortázar en París (Francia), en noviembre de 1978. | Crédito:Ulf Andersen / Getty Images

El legado de Julio Cortázar

Gran parte de la obra de Cortázar explora los límites entre la realidad y la imaginación, invitando al lector a mirar el mundo desde perspectivas inesperadas. Sus frases, al igual que sus relatos, suelen abrir espacio para múltiples interpretaciones y continúan inspirando reflexiones sobre la existencia.

Por ello, esta cita sigue siendo compartida por quienes buscan encontrar significado en los desafíos cotidianos.

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