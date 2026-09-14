¿Cada día experimentas que lo que tienes nunca es suficiente cuando miras la vida de los demás? Si te identificas con este patrón, es importante que prestes atención a lo que revelan los expertos en psicología . Quizás puedes considerar que es una manera para seguir mejorando, pero tiene consecuencias negativas a mediano o largo plazo. Para saber más detalles sobre lo que dice la ciencia al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Los profesionales en salud mental afirman que muchas personas suelen compararse con otras. Puede ser recomendado siempre y cuando se aprenda o se sienta motivación para seguir creciendo en lo personal; sin embargo, lo alarmante surge cuando dicha acción se vuelve constante.

Muchas personas suelen compararse al visualizar en redes sociales que una amistad o un familiar ha logrado un éxito en corto tiempo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de compararse constantemente con los demás

Con la presencia de las redes sociales, la acción de compararse con los demás ha crecido exponencialmente. Posiblemente hayas visualizado que una amistad o un familiar tuyo(a) haya conseguido un éxito que a ti te está tomando más tiempo de lo esperado; es en ese preciso momento aparece la incómoda envidia.

Para la psicóloga Nuria Siñol , existen tres tipos de comparativas que realizan las personas: las que percibes como “mejor” que tú en algún aspecto, las que consideras que están peor que tú y las que se encuentran en una situación similar a la tuya.

Cada uno de ellos lleva hacia un mismo resultado si no se sabe gestionar correctamente ese hábito, ya que se puede experimentar inseguridad, competencia excesiva o que su bienestar dependa de sentirse superior a los demás.

Por su parte, Sara Montejano Martín , psicóloga general sanitaria, añade que estos individuos también tienen la necesidad de buscar validación social; intentan ser aceptados y por eso suelen compararse con otros para ver qué acciones o decisiones deben tomar.

Otros estudios señalan que la comparación excesiva suele tener consecuencias a mediano o largo plazo, ya que desencadena la ansiedad, la autoexigencia crónica y, lo más preocupante, comienzan a desmeritarse por creer que están “atrasados(a)”.

Como notarás, este patrón psicológico tiene más consecuencias negativas que positivas, ya que impacta la salud mental y emocional. Es más, se limita la capacidad para disfrutar de la propia de la vida y de los éxitos que estamos consiguiendo.

La comparativa excesiva solo ocasiona que la persona sienta inseguridad y necesidad de validación, así indican los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo dejar de compararme con los demás

Si realizas esta acción desde hace buen tiempo, será un proceso que tomará tiempo, ya que necesitarás el apoyo de un profesional en psicología. Sin embargo, la psicóloga Montejano Martín ha recomendado una serie de acciones que pueden ayudarte en cierta parte a desprenderte de este mal hábito.

Céntrate en ti mismo: piensa en tus propias metas, valores y avances.

piensa en tus propias metas, valores y avances. No vivas de la opinión de otros: es importante que te preguntes qué es importante para ti.

es importante que te preguntes qué es importante para ti. Practica la autoaceptación: debes quererte y aceptarte tal como eres.

debes quererte y aceptarte tal como eres. Acepta tus propios logros: por más pequeños que sean, debes valorarlos.

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