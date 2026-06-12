Aunque lo ideal del ser humano es alejarse del malestar, la psicología revela que evitar las experiencias difíciles puede generar un efecto negativo en nuestra salud mental. El esfuerzo por esquivar las emociones incómodas no las hace desaparecer; al contrario, tienen la fuerza suficiente para consumir nuestra energía diaria. En este artículo quiero explicarte por qué la resistencia hacia el dolor podría perjudicar tu paz mental y otros detalles interesantes.

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Cuando experimentas una situación adversa, se hacen presentes las emociones negativas; entonces tiendes a estar triste en gran parte de tu día hasta el punto de llorar y tratar de expulsar ese “sufrimiento” que está en tu interior.

Llega un punto que “retomas conciencia” y decides poner fin a esa vivencia triste. Entonces, te secas las lágrimas y mantienes el optimismo en ese preciso momento diciendo “todo va a pasar”. Si bien se trata de una decisión valiente, la ciencia que estudia el comportamiento humano considera que no sería lo adecuado.

De acuerdo al National Institutes of Health , estas personas se caracterizan por la evitación experiencial, una tendencia a escapar o evitar pensamientos, emociones, recuerdos o sensaciones corporales que resultan ser incómodas.

Los psicólogos indican que evitar el dolor puede funcionar en un primer momento, pero con el pasar del tiempo se suele intensificar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En un primer momento puede funcionar, pero dicha sensación suele empeorar con el pasar del tiempo y sólo limita el crecimiento personal, ya que el individuo no intenta comprender y procesar lo que siente, así lo explica el portal Psicología y Mente .

Aunque existe la creencia popular de que la fuerza de voluntad es suficiente para dominar los sentimientos, los expertos en psicología precisan que las emociones no pueden “apagarse” por decisión propia; reprimirlas solo derivaría a cuadros de tensión, ansiedad y fatiga mental .

Se resaltan por ser exigentes

Un artículo del Grupo Poïesis resalta que estas personas que evitan el dolor destacan por su alto nivel de autoexigencia. Tienen la creencia que deben mantener un estado de bienestar permanente o alcanzar el éxito en cada meta que se propongan.

Entonces, cuando fallan en un proyecto o una persona importante realiza una acción decepcionante sienten una gran culpa, pero en cuestión de minutos, intentan recuperarse emocionalmente, pues consideran que el sufrimiento es un fracaso personal.

Estas personas resaltan por ser autoexigentes; no permiten la tristeza o el fracaso en sus vidas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por qué es importante gestionar el sufrimiento

Aprender a manejar el dolor no significa rendirse ante ello, sino que permite identificar las emociones y reaccionar ante ellas con mayor lucidez. Aplicando este enfoque se logra una relación más saludable con la experiencia emocional y favorece procesos de regulación.

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