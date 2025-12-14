La mayoría de dueños permiten que sus perros duerman directamente en el suelo; sin embargo, esta práctica se trataría de un grave error, según lo indicado por los veterinarios. ¿Por qué no es recomendable? A continuación, te brindaré una explicación sobre los daños que contraería el consentido de tu hogar.

En realidad, los padres perrunos no les agrada la idea de que sus canes se recuesten sobre el pavimento de los distintos compartimentos de su hogar; sin embargo, estos animales se acostumbran a esta práctica por razones de cansancio o posible comodidad.

Probablemente, lo percibas como una práctica sin riesgo; sin embargo, esto tendría graves afecciones a la salud de tu mascota. En caso tengas uno de estos animales en el hogar, presta atención a las consecuencias y qué hacer al respecto.

Los veterinarios no recomiendan que los perros duerman o se recuesten sobre el suelo. (Crédito: Freepik)

Por qué no es recomendable que un perro duerma en el suelo

Los especialistas señalan que el suelo no brinda el soporte necesario para la comodidad del cuerpo del animal. Es decir, la falta de amortiguación provoca el aumento de presión en punto sensibles como sus codos, rodillas, caderas y columna vertebral.

En caso tu mascota padece de artritis, displasia o lesiones previas, la falta de una superficie acolchada ocasionaría que sienta un dolor intenso al levantarse.

Conforme pasen los años en tu mascota, este padecería de rigidez, dolor en las articulaciones y molestias crónicas, especialmente si tu perro es de raza grande, pero no sería lo único, ya que la exposición al frío del pavimento dificultaría la correcta regulación de su temperatura corporal.

Ahora, si tu can presenta un pelaje corto, sería una falla de tu parte si permites que duerma en el suelo, ya que solo favorece la aparición de callosidades, irritaciones y lesiones considerables.

En pocas palabras, tu perro necesita su propia cama, la cual debe ser cómoda. (Crédito: Freepik)

Cómo evitar esta mala práctica

Bríndale una cama adecuada: elige una cama acolchada y adecuada a su tamaño, con buen soporte.

elige una cama acolchada y adecuada a su tamaño, con buen soporte. Realizar un entrenamiento positivo (“A la cama”): enséñale el comando como “a tu cama” o “bed”, guiando a a tu mascota con premios hasta que se acueste en dicho espacio.

enséñale el comando como “a tu cama” o “bed”, guiando a a tu mascota con premios hasta que se acueste en dicho espacio. Haz que su cama sea más atractiva: te aconsejo que en su cama coloques mantas, juguetes o prendas con tu olor para que lo asocie con confort y seguridad.

