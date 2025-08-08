La ‘Beca Rita Cetina’ es un programa que brinda apoyo económico a estudiantes menores de edad (de bajos recursos) inscritos en escuelas públicas ubicadas en una localidad rural o en un colegio clasificado como de interés. En un inicio solo se permitía el acceso a alumnos de secundaria, pero a partir de septiembre de este año se podrá registrar también a los de preescolar y primaria. El tema es que para registrar a todos, es indispensable que crees tu ‘Llave MX’. Si no lo has hecho, hoy es tu día de suerte, ya que aquí te explicaré cómo hacerlo.

El apoyo económico que brinda la ‘Beca Rita Cetina’

Como quiero asegurarme de que recibas la información completa, te comento que el apoyo económico que otorga la ‘Beca Rita Cetina’ es de $1.900 pesos mexicanos de forma bimestral a cada familia con al menos un estudiante inscrito en una escuela pública. El tema aquí es que se agregará $700 pesos mexicanos más por cada estudiante adicional inscrito.

La ‘Beca Rita Cetina’ es el Programa Prioritario del Gobierno de México, dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria. (Foto: @becasbenitojuarezoficial / Instagram)

¿Qué es la ‘Llave MX’?

Pero para que puedas registrar a alumnos de preescolar, primaria y secundaria en septiembre, es fundamental que crees tu ‘Llave MX’. Sin esa cuenta no se podrá solicitar el ya explicado apoyo económico. Si te preguntas qué es la ‘Llave MX’, pues es una identidad digital y personal que permite a los mexicanos ingresar a diversos portales del gobierno para realizar trámites públicos de forma ágil, rápida y segura. Por lo tanto, no tengas miedo de nada.

La ‘Llave MX’ es fundamental para poder registrar a un estudiante en la ‘Beca Rita Cetina’ y en la ‘Beca Media Superior’. (Foto: @becasbenitojuarezoficial / Instagram)

Los pasos a seguir para crear tu ‘Llave MX’

Ingresa al portal www.llave.gob.mx y selecciona la opción ‘Crear cuenta’.

y selecciona la opción ‘Crear cuenta’. Escribe tu CURP (Clave Única de Registro de Población), marca la casilla ‘No soy un robot y elige ‘Continuar’.

Digita tu colonia y código postal.

Coloca tu teléfono y correo electrónico.

Crea una contraseña (guárdala en un lugar seguro).

Lee el aviso de privacidad, escoge la casilla ‘No soy un robot’ y selecciona ‘Finalizar’.

Como podrás darte cuenta, crear tu ‘Llave MX’ es muy fácil, así que estate tranquilo(a). Por otro lado, es importante señalarte que si bien las autoridades han anunciado que el registro de los estudiantes a la ‘Beca Rita Cetina’ se llevará a cabo en septiembre de este año, de momento no se ha revelado una fecha exacta. Es por eso que queda estar atento(a) a cualquier información oficial que se brinde próximamente.

