El dólar estadounidense se cotiza este jueves 3 de septiembre de 2026 alrededor de los 16.96 a 16.98 pesos mexicanos por unidad como referencia del mercado USD/MXN. La cifra exacta puede variar durante el día y no necesariamente coincide con el precio final de compra o venta que ofrecen bancos, casas de cambio, tarjetas y plataformas digitales.

Para quienes necesitan cambiar dinero, recibir remesas, pagar una compra internacional o cumplir una obligación denominada en dólares, conviene distinguir entre la cotización de mercado, el tipo de cambio FIX de Banco de México (Banxico) y la tarifa comercial de cada institución. El dato oficial consultado para el 3 de septiembre ubica el FIX en 16.9560 pesos por dólar, mientras que el valor publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al 2 de septiembre fue de 16.9755 pesos.

Conoce el precio del dólar en México hoy, martes 1 de septiembre de 2026. Revisa el tipo de cambio USD a MXN, el FIX de Banxico, equivalencias y qué considerar al comprar o vender dólares. (Foto: Composición Gemini AI / Mag) / Jairo Rúa

Precio del dólar en México hoy 3 de septiembre

El tipo de cambio USD/MXN se mantiene por debajo de los 17 pesos por dólar al inicio de este jueves . Como referencia de mercado, el par se mueve cerca de los 16.98 pesos mexicanos por dólar, con una cotización que puede cambiar minuto a minuto conforme avanzan las operaciones internacionales.

La baja o subida del dólar frente al peso mexicano tiene efectos directos para distintos usuarios. Un dólar más barato suele favorecer a quienes compran productos o servicios facturados en moneda estadounidense, realizan viajes a Estados Unidos o cubren deudas en USD. Por otro lado, una cotización menor puede implicar menos pesos recibidos por quienes cobran remesas, exportan o perciben ingresos en dólares.

A continuación, los principales valores de referencia para este jueves 3 de septiembre:

Concepto Tipo de cambio o valor Para qué sirve Cotización referencial USD/MXN Cerca de 16.98 MXN Orientación del mercado cambiario FIX de Banxico, 3 de septiembre 16.9560 MXN Referencia oficial determinada por Banxico Tipo publicado en DOF, 2 de septiembre 16.9755 MXN Valor oficial divulgado en la edición vigente US$1 Aproximadamente 16.98 MXN Conversión referencial US$100 Aproximadamente 1,698 MXN Conversión sin comisiones US$500 Aproximadamente 8,490 MXN Conversión sin comisiones US$1,000 Aproximadamente 16,980 MXN Conversión sin comisiones

Fuente: Banco de México, Diario Oficial de la Federación y cotización de mercado USD/MXN. Los montos son referenciales y no incluyen spread, comisión ni cargos de operación.

Tipo de cambio FIX de Banxico

El tipo de cambio FIX es una referencia oficial calculada por Banco de México a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista. Para su determinación, Banxico considera operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y datos obtenidos a través de plataformas electrónicas y otros medios representativos del mercado de cambios.

Banxico da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de cada día hábil bancario. Después, este indicador se publica en el Diario Oficial de la Federación el siguiente día hábil. Su finalidad principal es servir como base para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas dentro de México, siguiendo el calendario de determinación, publicación y aplicación establecido por la autoridad monetaria.

Para el jueves 3 de septiembre, el registro de Banxico muestra un FIX de 16.9560 pesos por dólar . Esto no significa que una persona podrá comprar dólares en ventanilla a ese mismo valor. El FIX cumple una función oficial y de referencia; los bancos y casas de cambio establecen precios propios de compra y venta.

Por ejemplo, si una empresa debe liquidar una obligación formal pactada en dólares, debe confirmar cuál es el tipo de cambio aplicable para pagos en la fecha exacta de vencimiento y no usar automáticamente una cotización vista en Google, una casa de cambio o una aplicación financiera.

Conversión de dólares a pesos mexicanos

Tomando como base una cotización aproximada de 16.98 pesos por dólar, estas son algunas equivalencias útiles para calcular gastos, transferencias o presupuestos. Los resultados pueden cambiar según el momento de la operación y el proveedor utilizado.

Dólares estadounidenses Equivalente estimado en pesos mexicanos US$1 16.98 MXN US$10 169.80 MXN US$20 339.60 MXN US$50 849.00 MXN US$100 1,698.00 MXN US$200 3,396.00 MXN US$500 8,490.00 MXN US$1,000 16,980.00 MXN

Qué revisar antes de cambiar dólares

La cotización de mercado es útil para entender la tendencia del peso, pero no reemplaza la revisión del precio efectivo de una operación. Antes de comprar o vender dólares, considera los siguientes puntos:

Si comprarás dólares, revisa el precio de venta de la institución; será mayor que la cotización interbancaria en la mayoría de casos.

de la institución; será mayor que la cotización interbancaria en la mayoría de casos. Si entregarás dólares para recibir pesos, verifica el precio de compra , que normalmente será menor.

, que normalmente será menor. Compara bancos, casas de cambio autorizadas y servicios digitales regulados, especialmente si cambiarás un monto elevado.

Confirma si el precio anunciado incluye comisión, cargo por transferencia, costo de envío o margen cambiario.

Distingue las operaciones en efectivo de las transferencias y pagos con tarjeta, ya que cada canal puede manejar una tasa distinta.

Para pagos contractuales, fiscales o empresariales en dólares dentro de México, consulta la información oficial de Banxico y el DOF correspondiente a la fecha de la obligación.

En resumen, el dólar en México se mueve este jueves 3 de septiembre cerca de los 16.98 pesos, mientras que el FIX de Banxico se sitúa en 16.9560 pesos por unidad. La mejor referencia dependerá del objetivo: una conversión informativa, una compra de efectivo, una transferencia internacional o el pago formal de una obligación en dólares.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses