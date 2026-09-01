El dólar estadounidense cerró alrededor de los 17.03 pesos mexicanos por unidad en el mercado USD/MXN este martes 1 de septiembre de 2026 . La cotización debe interpretarse como una referencia financiera: el monto final para comprar o vender dólares puede variar en bancos, casas de cambio, tarjetas y transferencias por el margen cambiario y posibles comisiones.

¿A cuánto cerró el dólar hoy en México?

El precio del dólar en México cerró cerca de 17.03 pesos por dólar durante la jornada del martes 1 de septiembre. En las operaciones observadas del par USD/MXN, la moneda estadounidense se ubicó en 17.0367 pesos, con un rango intradía de entre 17.0292 y 17.0432 pesos.

En términos prácticos, que el dólar se cotice en 17.03 pesos significa que, como referencia de mercado, una persona necesitaría alrededor de 1,703 pesos para adquirir US$100. Sin embargo, esta cifra no representa necesariamente el precio final que verá un cliente en ventanilla. Las instituciones financieras suelen vender dólares por encima de la cotización interbancaria y comprarlos por debajo.

El comportamiento del USD/MXN se mantuvo en un rango relativamente estrecho, en una zona cercana a los 17 pesos. Al comparar con los registros del cierre de agosto, el mercado sigue mostrando una cotización contenida frente a los niveles de inicios de mes, cuando el tipo de cambio llegó a superar los 17.30 pesos por dólar.

Para empresas que importan productos, personas que reciben remesas, viajeros y usuarios que realizan pagos en dólares, el dato más relevante no es únicamente el cierre internacional: también es indispensable identificar si la operación se hará con efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o pago de una obligación formal en México.

Precio del dólar hoy: datos clave

Concepto Cotización o dato Utilidad para el usuario Cierre de referencia USD/MXN 17.0367 MXN Valor aproximado del dólar en el mercado Apertura de la jornada 17.0280 MXN Nivel al inicio de las operaciones Máximo intradía 17.0432 MXN Mayor precio alcanzado por el dólar Mínimo intradía 17.0292 MXN Menor precio registrado en la sesión FIX publicado en DOF 17.0427 MXN Referencia oficial divulgada por Banxico Tipo aplicable para pagos 16.9712 MXN Valor para obligaciones en dólares pagaderas en México US$100 a tipo de mercado 1,703.67 MXN Conversión informativa, sin comisiones US$1,000 a tipo de mercado 17,036.70 MXN Conversión aproximada de referencia

Fuente: mercado USD/MXN y Banco de México. Las cotizaciones de bancos, casas de cambio, apps financieras y tarjetas pueden ser diferentes.

Tipo de cambio FIX de Banxico: cuál usar

El tipo de cambio FIX es la referencia que determina el Banco de México en días hábiles bancarios. Se calcula a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil siguiente. Banxico lo da a conocer después de las 12:00 horas y posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para este martes 1 de septiembre, el FIX de referencia publicado en el DOF fue de 17.0427 pesos por dólar. No obstante, para calcular el equivalente en pesos de obligaciones denominadas en dólares que deban pagarse en México durante el día, el registro mostrado por Banxico es de 16.9712 pesos por dólar.

La diferencia entre ambos valores puede generar confusión, pero responde al calendario de determinación, publicación y aplicación del tipo de cambio oficial. Por ello, antes de emitir una factura, liquidar un contrato, cubrir una obligación comercial o hacer un trámite fiscal, lo recomendable es verificar el campo específico de “para pagos” en la consulta oficial de Banxico, y no utilizar de forma automática la cotización que aparece en una plataforma financiera.

Es importante separar el FIX del precio de ventanilla. El primero funciona como referencia oficial para obligaciones denominadas en dólares; el segundo es una tarifa comercial definida por cada institución. Un banco puede vender el dólar por encima de 17.03 pesos y comprarlo por debajo de ese nivel, debido al spread cambiario, costos operativos y riesgo de fluctuación.

Conversión de dólares a pesos mexicanos

Tomando el cierre de referencia de 17.0367 pesos por dólar, estas son algunas equivalencias aproximadas para este martes 1 de septiembre:

Dólares estadounidenses Equivalente estimado en pesos mexicanos US$1 17.04 MXN US$10 170.37 MXN US$20 340.73 MXN US$50 851.84 MXN US$100 1,703.67 MXN US$500 8,518.35 MXN US$1,000 17,036.70 MXN

Dólar en bancos: qué revisar antes de cambiar

La cotización que se informa en el mercado es útil para conocer la tendencia del peso mexicano, pero no garantiza el precio que una persona recibirá al hacer una operación. Si se desea comprar dólares, conviene revisar el precio de venta; si se desea entregar dólares y recibir pesos, se debe consultar el precio de compra.

Antes de cambiar dinero, toma en cuenta estos aspectos:

Compara las cotizaciones entre bancos, casas de cambio autorizadas y plataformas financieras reguladas.

Verifica si el precio anunciado incorpora una comisión adicional.

Confirma si la cotización cambia según se trate de efectivo, transferencia electrónica, tarjeta o compra en línea.

Revisa el monto final antes de confirmar una operación importante.

Usa el tipo de cambio FIX para obligaciones oficiales, no como sustituto automático del precio de ventanilla.

Si recibes remesas o pagos desde Estados Unidos, compara el tipo de cambio efectivo que entrega la empresa receptora, ya que puede incluir un margen menos visible que una comisión directa.

El dólar cerró este martes 1 de septiembre cerca de los 17.03 pesos mexicanos en el mercado , mientras que Banxico mantiene referencias distintas según se trate del FIX publicado o del tipo aplicable para obligaciones pagaderas en el país. La mejor referencia dependerá del objetivo: informar una conversión, comprar efectivo, realizar una transferencia o liquidar un pago formal en dólares.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses