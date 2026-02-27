Finaliza el mes de febrero y la moneda estadounidense en tierras aztecas continúa apenas por encima de los 17 pesos por cada dólar que cambies. Para este viernes 27 de febrero 2026, el precio del dólar en México es de 17.25 pesos mexicanos , una cifra que se ha mantenido en la media a lo largo de toda la semana y que posiblemente se mantenga para el día sábado 28 de febrero.

¿Por qué se ha caído el Precio del Dólar en México?

La mañana del pasado miércoles 15 de octubre representó una caída más que importante para el dólar estadounidense. Acorde a Monex, que realiza análisis financieros, esta caída del dólar en México se debe a la incertidumbre política y económica en Estados Unidos, especialmente por las tensiones del Gobierno de Donald Trump con China y su aumento en los aranceles.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense ha presentado un ascenso de 0.65%, mientras que en total en el año ha presentado una baja de 6.84%, lo que es una cifra considerable.

La apreciación del peso mexicano frente al dólar ha sido de 0.19 por ciento en los últimos días. En la apertura del precio del dólar a pesos mexicanos del pasado miércoles se ubicó en 18.45 pesos por cada dólar, aunque al cierre puede presentar ligeras alzas en su precio.

Cabe señalar que el peso mexicano ha sido una de las monedas que mayor fortaleza ha demostrado frente al dólar estadounidense, siendo la cuarta moneda con mayores ganancias entre las divisas de países emergentes ante el dólar.

Conoce el precio del dólar en México de este viernes 27 de febrero de 2026 y su tipo de cambio en pesos mexicanos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Tipo de Cambio en México — 27 de febrero 2026

Cotización oficial

Tipo de cambio FIX (Banxico/DOF): $17.1700 MXN por dólar estadounidense.

BANCO COMPRA (MXN) VENTA (MXN) Afirme 16.50 17.90 Banco Azteca 16.25 18.04 Bank of America 16.4474 18.3824 Banorte 16.25 17.80 BBVA Bancomer 16.65 17.79 Grupo Financiero Multiva 17.51 17.51 Intercam 16.8604 17.8709 BX+ 16.9455 17.9605

Estos valores pueden variar ligeramente a lo largo del día por ajustes internos y horarios de cada institución. Los rangos reflejan ligeras diferencias por horarios y políticas internas bancarias.

Un dato a tener en cuenta es que el tipo de cambio FIX es una herramienta crucial para el mercado financiero en México, ya que determina el valor oficial del peso frente al dólar estadounidense. Este valor es calculado por el Banco de México (Banxico), basándose en un promedio ponderado de las cotizaciones de las operaciones al mayoreo. Dicho proceso asegura que el tipo de cambio sea representativo de las transacciones reales del mercado, garantizando transparencia y estabilidad para las empresas y particulares que operan con divisas.

La determinación del FIX se realiza cada día hábil bancario a partir de las 12:00 horas, y se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente. Este dato es vital, ya que es el que se utiliza para saldar obligaciones y contratos denominados en dólares que se liquidarán en México. Gracias a este mecanismo, tanto empresas como individuos pueden planificar y ejecutar transacciones internacionales con una referencia clara y regulada.

Consulta cuál es el precio del dólar en México para este viernes 27 de febrero 2026, con su tipo de cambio a pesos mexicanos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

¿Qué diferencia hay entre el tipo de cambio del Banco de México y el precio de mercado?

La diferencia principal entre el tipo de cambio del Banco de México (Banxico) y el precio de mercado es la forma en que se calculan y utilizan:

Tipo de cambio Banxico (FIX):

Es una tasa de referencia que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía.

que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía. Se calcula a partir de un promedio ponderado de cotizaciones recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado.

recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado. El FIX sirve para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, operaciones bancarias, contratos y liquidaciones, y es la referencia oficial en facturación y operaciones institucionales.

Se mantiene fijo hasta el siguiente día hábil, por lo que no se actualiza en tiempo real, y suele ser más estable.

Precio de mercado (tipo de cambio spot, bancario, en ventanilla):

Es el valor al que realmente se compran y venden dólares en bancos, casas de cambio o plataformas financieras , y puede diferir entre instituciones.

, y puede diferir entre instituciones. Este precio varía constantemente durante el día según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales.

según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales. Suele ser un poco mayor para el público por incluir comisiones, margen de ganancia, costos de operación y riesgo, por eso en ventanilla es más alto que el FIX, y cada banco ofrece precios de compra y venta distintos.

Por ello, cuando consultas un precio bancario, suele haber una diferencia de centavos (a veces mayor) frente al valor FIX. El FIX ayuda a dar orden y transparencia al mercado mexicano, pero no determina el precio final de cada operación individual.

¿Cómo afecta la inflación en EE.UU. a la cotización del peso mexicano hoy?

La inflación de EE.UU. influye directamente en la tendencia del peso mexicano hoy, martes 03 de febrero de 2026, modificando las expectativas de los mercados sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el comportamiento del dólar:

La inflación en EE.UU. afecta directamente la cotización del peso mexicano, especialmente en jornadas como la de hoy. Si la inflación estadounidense resulta menor a lo esperado , como ocurrió hoy, genera la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar las tasas de interés o no subirlas próximamente. Esto debilita al dólar frente a otras monedas y generalmente fortalece al peso mexicano .

, como ocurrió hoy, genera la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría o no subirlas próximamente. Esto debilita al dólar frente a otras monedas y generalmente . Así, la baja inflación en EE.UU. hoy impulsa la fortaleza del peso mexicano, ya que reduce la demanda global por dólares y suma presión a las autoridades estadounidenses para evitar endurecer su política monetaria. Esto provoca que el tipo de cambio del dólar tenga una tendencia descendente frente al peso mexicano durante la jornada.

Calculadora de cambio de peso mexicano a dólar estadounidense y viceversa