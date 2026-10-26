El precio del dólar en República Dominicana para consultar este lunes 26 de octubre de 2026 tiene como última referencia verificable en la portada del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) una tasa de RD$60.3454 para la compra y RD$60.7345 para la venta por cada dólar estadounidense . Estos valores corresponden al viernes 23 de octubre, no a una actualización oficial del día 26.

Redondeada a dos decimales, la cotización equivale a RD$60.35 para la compra y RD$60.73 para la venta. La referencia permite orientar una conversión entre dólares estadounidenses (USD) y pesos dominicanos (DOP), pero no debe confundirse con el precio que ofrece cada banco en sus canales de atención.

¿A cuánto está el dólar en República Dominicana hoy lunes 26 de octubre?

Para quienes necesitan consultar el cambio durante la mañana de este lunes, resulta fundamental distinguir la fecha de consulta de la fecha del dato.

Indicador Valor o información Compra de referencia por USD 1 RD$60.3454 Venta de referencia por USD 1 RD$60.7345 Compra redondeada RD$60.35 Venta redondeada RD$61.73 Fecha del registro oficial consultado 23 de octubre de 2026 Fecha de consulta para esta nota 25 de octubre de 2026 Fuente de las cotizaciones Banco Central de la República Dominicana

¿Qué significan la compra y la venta del dólar?

Las palabras compra y venta se interpretan desde la perspectiva de la entidad que cambia las divisas, no desde la del cliente. Esta diferencia ayuda a identificar qué cotización corresponde utilizar antes de calcular una operación.

Compra: Es el precio al que la entidad recibe tus dólares y te entrega pesos dominicanos. Es la cotización que debes revisar si deseas cambiar dólares que ya tienes.

Venta: Es el precio al que la entidad te entrega dólares a cambio de pesos. Es la tasa relevante cuando necesitas adquirir moneda estadounidense.

Por ejemplo, quien recibe dinero en dólares y quiere convertirlo a moneda local debe fijarse en la compra. En cambio, quien dispone de pesos y necesita dólares debe consultar la venta. Elegir la columna equivocada genera una estimación distinta del importe que finalmente recibirá o pagará.

Además, el BCRD explica que las cotizaciones publicadas en ventanillas y páginas de internet pueden diferir de las tasas pactadas con grandes clientes . Por eso, una referencia general no sustituye la cotización concreta de la operación.

¿Cuándo se actualiza la tasa y qué revisar antes de cambiar?

El Banco Central señala que la tasa de referencia del mercado se calcula como un promedio ponderado de las transacciones realizadas por entidades financieras y agentes de cambio antes de las 5:30 p. m. Su publicación diaria está prevista antes de las 6:30 p. m.

Las cotizaciones de ventanilla tienen otra metodología: recogen los precios anunciados al público al inicio del día y se publican antes de las 12:30 p. m. No deben mezclarse con la referencia calculada a partir de transacciones efectivas.

Antes de cambiar dinero, revisa la fecha del registro, identifica si necesitas compra o venta y confirma el importe final con la entidad.