El precio del dólar en República Dominicana tiene como última referencia oficial verificada RD$61.3649 para la compra y RD$61.8322 para la venta por cada US$1, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Sin embargo, estas cifras corresponden al viernes 16 de octubre de 2026, no a una cotización publicada para este martes 20 de octubre.

Al corte de esta consulta, realizado a las 7:05 a. m., hora dominicana, la portada del organismo todavía mostraba esa fecha. Por ello, es importante distinguir entre la información disponible hoy y una tasa actualizada durante la jornada: no corresponde presentar el registro del día 16 como si fuera una cotización nueva del día 20.

¿A cuánto está el dólar en República Dominicana hoy?

La referencia del BCRD equivale, redondeada a dos decimales, a RD$61.36 para la compra y RD$61.83 para la venta. Estos valores sirven para consultar el comportamiento cambiario, pero deben leerse junto con su fecha de publicación.

Como referencia comercial más reciente, el comparador InfoDolar reportó el lunes 19 de octubre un promedio de RD$59.97 para la compra y RD$61.80 para la venta. Su actualización figura a las 6:01 p. m., hora de República Dominicana. Este promedio pertenece al comparador y no debe confundirse con el indicador del Banco Central.

La diferencia entre ambos registros tampoco demuestra, por sí sola, que el dólar haya subido o bajado: corresponden a fuentes, fechas y conjuntos de cotizaciones distintos. Una comparación válida debe mantener la misma fuente y el mismo tipo de tasa.bancentral.

Tabla del dólar: compra y venta en bancos y casas de cambio

La siguiente tabla reúne la referencia oficial disponible y cotizaciones comerciales publicadas al cierre de la jornada anterior. Todos los valores están expresados en pesos dominicanos por dólar estadounidense.bancentral.

Entidad o referencia Compra por US$1 Venta por US$1 Fecha del dato Banco Central de la República Dominicana RD$61.3649 RD$61.8322 16/10/2026 Promedio InfoDolar RD$59.97 RD$61.80 19/10/2026 Banreservas, según InfoDolar RD$58.30 RD$61.80 19/10/2026 Banco BHD, según InfoDolar RD$58.00 RD$61.90 19/10/2026 Moneycorps, según InfoDolar RD$61.10 RD$61.80 19/10/2026 Cambio Extranjero, según InfoDolar RD$61.30 RD$61.78 19/10/2026

Fuente: BCRD para la referencia oficial e InfoDolar para las cotizaciones comerciales. Los valores de los bancos y agentes se corroboraron en el comparador, no directamente en sus canales oficiales.

Cómo convertir dólares a pesos dominicanos y de DOP a USD

Para interpretar correctamente una conversión, la clave es identificar quién compra y quién vende los dólares. La compra es el precio al que la entidad adquiere los dólares del cliente; la venta corresponde al precio que cobra cuando entrega dólares.

Por tanto, las operaciones se calculan así:

Si entregas dólares y recibes pesos: multiplica los USD por la tasa de compra.

Si entregas pesos y compras dólares: divide los DOP entre la tasa de venta.

Por ejemplo, utilizando exclusivamente la referencia del BCRD del 16 de octubre, vender US$100 equivaldría a recibir RD$6,136.49. Comprar esos mismos US$100 requeriría RD$6,183.22. Son ejemplos matemáticos basados en ese registro, no cotizaciones garantizadas para este martes.

Con la misma tasa de venta, RD$10,000 permitirían adquirir aproximadamente US$161.73. El resultado ilustra la conversión de pesos a dólares, pero no sustituye una cotización comercial vigente ni incorpora cargos adicionales que pudieran aplicarse.

Qué revisar antes de comprar o vender dólares este martes

Al comparar las cotizaciones recopiladas, la dirección de la operación cambia qué precio resulta más favorable. Para quien vende dólares, una compra más alta representa más pesos recibidos; para quien compra dólares, una venta más baja implica un menor desembolso.infodolar.com+1

Por ejemplo, las tasas de compra mostradas para Banreservas y Cambio Extranjero difieren en RD$3 por dólar. Aplicadas a US$100, esa diferencia representa RD$300, antes de considerar cualquier condición de la operación. Ambas cifras proceden del registro comercial del 19 de octubre.i

También conviene comprobar la fecha, la hora y el origen de cada dato. En esta consulta, la referencia oficial corresponde al día 16 y las cotizaciones comerciales al día 19. Ninguna de ellas debe etiquetarse como una nueva tasa del 20 de octubre sin una actualización verificable.