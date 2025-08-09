En conversaciones incómodas, habrá personas que les disgusta ser confrontadas y optan por una estrategia que ha captado la atención de profesionales de la salud mental : cambiar abruptamente el tema en cuestión de segundos. ¿Has vivido esta experiencia? Probablemente sí. Por esa razón, quiero explicarte por qué estos individuos se orientan por este camino, basándome en estudios psicológicos.

Seguramente, imaginas que se trata de una habilidad escondida que presentan estas personas, pues tienen cierta rapidez para librarse de estas situaciones. Sin embargo, esta supuesta destreza a menudo genera incomodidad en los demás.

En un cierto punto, este hábito puede generar malestar a la otra parte. (Crédito: Freepik)

Qué significa que una persona cambie rápidamente de tema en una conversación

El Colegio de Logopedas de Madrid considera que este hábito podría estar relacionado a la verborrea, una tendencia a hablar en exceso, de manera repetitiva o irrelevante. Estas personas suelen saltarse de un tema a otro sin explicación alguna.

La institución citada considera que estas personas podrían experimentar ansiedad o nerviosismo , ya que intentan llenar silencios con sus palabras inapropiadas para la conversación. Además, señala que estos individuos poseen un alto nivel de energía.

No pueden mantenerse tranquilos y sus pensamientos son acelerados. Tienen mucha dificultad para organizar lo que está pasando por su mente, provocando que hablen de manera incoherente o repetitiva.

Los psicólogos relacionan este hábito con la verborrea, un trastorno por la producción excesiva y acelerada de palabras. (Crédito: Freepik)

Otros especialistas en psicología consideran que estas personas no cuentan con la suficiente valentía para asumir sus propios errores o grandes responsabilidades, ya que prefieren evitar cualquier incomodidad. Por ejemplo, si les están reclamando por una falta que cometieron, en su intento de evitar estas quejas, intentarán cambiar el diálogo a fin de no sentirse abrumados.

