La numismática es un campo lleno de sorpresas y diversidad, donde el valor de una moneda puede variar enormemente según el ejemplar. Las piezas de medio dólar Kennedy son un reflejo de ello, ya que se han convertido en algunas de las más comunes y preciadas en todo Estados Unidos. Su importancia va más allá de lo monetario, pues representan una pieza clave de la historia. De hecho, ciertos medio dólar de 1986 pueden llegar a valer miles de dólares, convirtiéndose un tesoro para los coleccionistas. ¿Cuáles son precisamente? Pues, te las doy a conocer en esta nota.

Y no, no estamos hablando de los medio dólar Kennedy comunes y corrientes. Se trata de una moneda que data de 1986 que, si bien es muy común, también posee cierto grado de particularidad. Curiosamente, este tipo de series de US$0.50 no son muy apreciados por los fanáticos de la numismática, por lo que a partir de ahora deberás prestar atención a este tipo de piezas en caso quieras llevarte a casa unos cuantos miles de dólares.

Las monedas de medio dólar Kennedy son muy buscadas en las casas de subastas (Foto: eBay)

MEDIO DÓLAR KENNEDY: BREVE HISTORIA DE LA MONEDA DE US$0.50

La Casa de la Moneda de los Estados Unidos acuñó su primera moneda de medio dólar en 1794, elaborada en plata. Durante más de 150 años, el anverso de esta moneda presentó diversas representaciones de una figura femenina simbolizando la libertad, mostrando en cada diseño una pose distinta que reflejaba los ideales del país.

La figura de la Libertad fue reemplazada en 1948 por la imagen de Benjamin Franklin en el medio dólar. En 1964, la Casa de la Moneda introdujo un nuevo diseño para honrar a John F. Kennedy tras su trágico fallecimiento, y desde ese momento su imagen ha presidido el anverso de la moneda.

¿CUÁL ES LA MONEDA DE MEDIO DÓLAR DE 1986 QUE PUEDE VALER MILES DE DÓLARES?

En la moneda de medio dólar de 1986, el rostro de John F. Kennedy se perfila mirando hacia la izquierda, acompañado de las inscripciones “IN GOD WE TRUST”, “LIBERTY” y el año “1986″. Al darle la vuelta, se revela el sello presidencial, donde un águila sujeta una rama de olivo en su garra izquierda y 13 flechas en la derecha, simbolizando paz y poder.

Este tipo de monedas pueden llegar a venderse a partir de los US$5 (Foto: eBay)

El reverso de la moneda de medio dólar presenta al águila nacional con un escudo al frente, rodeada por 50 estrellas que representan los estados. La rama de olivo en su garra izquierda simboliza la paz, mientras que las flechas en la derecha representan la guerra. Este diseño está acompañado por las frases “E PLURIBUS UNUM”, “UNITED STATES OF AMERICA” y “HALF DOLLAR”.

¿CUÁL ES EL MEDIO DÓLAR DE 1986 QUE PODRÍA VALER HASTA US$3,500?

Si buscas un ejemplar que podría valer hasta US$4,500, asegúrate de que la moneda de medio dólar de 1986 tenga la marca de ceca “P”. Esto indica que fue acuñada en la Casa de Moneda de Filadelfia, donde se produjeron 13,107,633 unidades. Este pequeño detalle puede hacer una gran diferencia en el valor de tu moneda. Según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), el valor que podrías obtener por una moneda de medio dólar de 1986 con marca de ceca “P” varía dependiendo de su calificación. Aquí te mostramos lo que podrías esperar recibir según su grado de conservación:

Medio dólar de 1986-P (MS-61): hasta US$6

Medio dólar de 1986-P (MS-62): hasta US$7

Medio dólar de 1986-P (MS-63): hasta US$9

Medio dólar de 1986-P (MS-64): hasta US$10

Medio dólar de 1986-P (MS-65): hasta US$15

Medio dólar de 1986-P (MS-66): hasta US$40

Medio dólar de 1986-P (MS-67): hasta US$160

Medio dólar de 1986-P (PR-70): hasta US$3,500

Recuerda que el valor de una moneda está muy influenciado por su condición física, así como por la oferta y demanda en el mercado de subastas en un momento dado. Si tienes dudas sobre el valor de tu ejemplar, es una buena idea consultar con un comerciante o coleccionista de monedas antes de invertir en un servicio de calificación profesional.