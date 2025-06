El equipo de Luis Fernando Tena selló su boleto a los cuartos de final de la Copa Oro 2025, y ahora tendrá una dura prueba ante un mundialista. Canadá vs. Guatemala se verán las caras este domingo 29 de junio desde las 4:00 p.m. ET en el US Banks Stadim, en la ciudad de Mineápolis, Minesota, Estados Unidos . Para seguir la cobertura del juego, te comparto la lista de horarios de inicio desde México, EE.UU. y otras partes del mundo.

El imponente US Bank Stadium, en la ciudad de Mineápolis, Minesota, Estados Unidos, será escenario de un duelo atractivo por el pase a las semifinales de la Copa Oro 2025. El juego va este domingo 29 de junio, a partir de las 2:00 p.m. CDMX, 3:00 p.m. CT, 4:00 p.m. ET. , a través de la señal de Disney+ Premium por streaming (tablet, celular o computadora) y el sitio web oficial de Concacaf que ofrecerá un servicio de liveblogging con minuto a minuto, estadísticas en tiempo real y vídeos destacados.

Desde Estados Unidos, el partido podrás verlo a través de la señal de TUDN (en español), Fox Sports 1 (transmisión en inglés y VIX (servicio de streaming).

ZONA HORARIA CIUDADES DE EE.UU. 4:00 P.M. Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 3:00 P.M. Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 2:00 P.M. Hora la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 1:00 P.M. Hora del pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Conoce los horarios por país para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

México: 2:00 p.m.

Guatemala: 2:00 p.m.

El Salvador: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 1:00 pm PT / 2:00 pm MT / 3:00 pm CT / 4:00 pm ET

Cuba: 2:00 p.m.

Nicaragua: 2:00 p.m.

Honduras: 2:00 p.m.

Costa Rica: 2:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

República Dominicana: 4:00 p.m.

Puerto Rico: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Reino Unido: 9:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Alemania: 10:00 p.m.

Italia: 10:00 p.m.

La Concacaf confirmó el calendario oficial de los cuartos de final una vez concluida la tercera jornada de la fase de grupos.

