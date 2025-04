Texas está experimentando su mayor brote de sarampión en 30 años, afectando principalmente a la región de South Plains. Un niño ha fallecido y varias personas han sido hospitalizadas por esta enfermedad extremadamente contagiosa que se consideraba erradicada, pero que ha resurgido a medida que se extiende la reticencia a vacunarse.

El número de casos de sarampión ha ascendido a 481, un incremento de 59 desde el martes, a medida que el brote histórico continúa propagándose por el oeste de Texas, según informaron las autoridades estatales el viernes . De ellos, 56 pacientes han sido hospitalizados.

Hasta el viernes, la mayoría de los casos de sarampión reportados desde enero (315) estaban centrados en el condado de Gaines, a unos 90 minutos al suroeste de Lubbock, en la frontera con Nuevo México.

Condados de Brown y Earth reportan primeros casos de sarampión

No se agregaron nuevos condados al último informe, pero los condados de Brown y Erath reportaron sus primeros casos a principios de esta semana, lo que indica que el brote de sarampión se ha extendido 450 kilómetros al este. Brown se encuentra al sureste de Abilene, y Erath está entre Abilene y Fort Worth.

Las autoridades estatales han publicado cifras actualizadas de sarampión todos los martes y viernes. El viernes pasado, reportaron 73 casos nuevos, el mayor aumento de casos en un período de tres días desde el inicio del brote. De estos nuevos casos, la mayoría (44) se registraron en el condado de Gaines.

Los funcionarios de salud pública advirtieron que el estado podría ver un aumento en los casos de sarampión después de que los niños hayan estado viajando durante las vacaciones de primavera.

Se reportan casos en dos nuevos condados y el total asciende a 481 en tres días. (Foto: Getty Images)

Un niño falleció a causa del sarampión

El 26 de febrero, las autoridades texanas informaron que un niño en edad escolar no vacunado, por lo demás sano, falleció a causa del sarampión, la primera muerte por el virus en una década. La familia reside en la zona afectada por el brote.

El mes pasado, funcionarios de Nuevo México dijeron que un adulto no vacunado en el condado de Lea, a unas 50 millas del condado de Gaines, murió de sarampión, pero los funcionarios no han confirmado que la causa de la muerte fuera el sarampión, según The Associated Press.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los funcionarios locales también han vinculado los casos de sarampión en Oklahoma con el brote.

De los casos, todas las personas que contrajeron la enfermedad, excepto 10, no estaban vacunadas.

Los 481 casos de contagios por sarampión en Texas

Andrews: 1

Brown: 1

Cochran: 9

Dallam: 7

Dawson: 20

Ector: 8

Erath: 1

Gaines: 315

Garza: 2

Hale: 3

Hockley: 3

Lamar: 11

Lamb: 1

Lubbock: 33

Lynn: 2

Martin: 3

Midland: 1

Terry: 43

Yoakum: 17

¿Qué es el sarampión?

Es un virus que se propaga a través de gotitas respiratorias que se expulsan al respirar, toser y estornudar. Es uno de los virus más contagiosos entre humanos: el 90 % de las personas no vacunadas contraerán sarampión si se exponen.

Las personas infectadas con sarampión son contagiosas cuatro días antes de que comiencen a presentar síntomas de sarpullido, y el virus puede permanecer activo en el aire hasta dos horas, lo que hace que hospitales, escuelas y guarderías sean especialmente vulnerables.

Cuáles son los síntomas si te contagias de sarampión

Las personas infectadas con sarampión pueden presentar fiebre alta, síntomas de resfriado como tos o goteo nasal, ojos llorosos y sarpullido en todo el cuerpo. Si bien la mayoría de las personas se recuperan en casa, la enfermedad puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.