Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 27 al 30 de abril en varios puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 27 al 30 de abril en varios puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si estás buscando alimentos gratis en Florida entre el 27 y el 30 de abril, hay buenas noticias que pueden marcar la diferencia. Durante estos días, distintas comunidades del estado tendrán acceso a jornadas de distribución de comida sin costo, gracias al programa impulsado por la organización Farm Share.

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Esta iniciativa está diseñada para apoyar a familias y personas en situación vulnerable, ofreciendo productos frescos y nutritivos sin barreras de acceso. Lo más importante es que no necesitas presentar documentos ni brindar información personal, lo que facilita que más personas puedan beneficiarse sin complicaciones.

Del 27 al 30 de abril, varias ciudades de Florida ofrecerán alimentos gratis en puntos específicos con horarios establecidos para la comunidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Del 27 al 30 de abril, varias ciudades de Florida ofrecerán alimentos gratis en puntos específicos con horarios establecidos para la comunidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Alimentos gratis en Florida: puntos de entrega

A continuación, te dejo los puntos confirmados para la semana del 27 al 30 de abril, organizados por región:

RegiónPunto de entregaFechaHorarioDirección
Central FloridaGainesville - SWAG Family ResourcesJueves, 30 de abril 202611:00 a.m. - 2:00 p.m.807 SW 64th Terrace, Gainesville, FL 32607, USA
South FloridaMiami - The City of Miami Mayor Eileen HigginsMiércoles, 29 de abril 20269:00 a.m. - 12:00 p.m.Little Haiti Cultural Complex, 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137, USA
South FloridaNorth Miami Beach - Mayor and CommissionJueves, 30 de abril 20269:00 a.m. - 12:00 p.m.Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162, USA
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 24 al 26 de abril en varios puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 24 al 26 de abril en varios puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuáles son los requisitos para recibir alimentos gratis en Florida?

Una de las grandes ventajas de este programa es su accesibilidad. Estos son los puntos clave:

  • No necesitas identificación
  • No debes presentar ingresos ni documentos
  • La entrega es gratuita y abierta al público

Se recomienda llegar temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar stock.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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