Si estás buscando alimentos gratis en Florida entre el 27 y el 30 de abril, hay buenas noticias que pueden marcar la diferencia. Durante estos días, distintas comunidades del estado tendrán acceso a jornadas de distribución de comida sin costo, gracias al programa impulsado por la organización Farm Share.

Esta iniciativa está diseñada para apoyar a familias y personas en situación vulnerable, ofreciendo productos frescos y nutritivos sin barreras de acceso. Lo más importante es que no necesitas presentar documentos ni brindar información personal, lo que facilita que más personas puedan beneficiarse sin complicaciones.

Del 27 al 30 de abril, varias ciudades de Florida ofrecerán alimentos gratis en puntos específicos con horarios establecidos para la comunidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Alimentos gratis en Florida: puntos de entrega

A continuación, te dejo los puntos confirmados para la semana del 27 al 30 de abril, organizados por región:

Región Punto de entrega Fecha Horario Dirección Central Florida Gainesville - SWAG Family Resources Jueves, 30 de abril 2026 11:00 a.m. - 2:00 p.m. 807 SW 64th Terrace, Gainesville, FL 32607, USA South Florida Miami - The City of Miami Mayor Eileen Higgins Miércoles, 29 de abril 2026 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Little Haiti Cultural Complex, 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137, USA South Florida North Miami Beach - Mayor and Commission Jueves, 30 de abril 2026 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162, USA

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 24 al 26 de abril en varios puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuáles son los requisitos para recibir alimentos gratis en Florida?

Una de las grandes ventajas de este programa es su accesibilidad. Estos son los puntos clave:

No necesitas identificación

No debes presentar ingresos ni documentos

La entrega es gratuita y abierta al público

Se recomienda llegar temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar stock.

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