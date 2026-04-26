Si estás buscando alimentos gratis en Florida entre el 27 y el 30 de abril, hay buenas noticias que pueden marcar la diferencia. Durante estos días, distintas comunidades del estado tendrán acceso a jornadas de distribución de comida sin costo, gracias al programa impulsado por la organización Farm Share.
Esta iniciativa está diseñada para apoyar a familias y personas en situación vulnerable, ofreciendo productos frescos y nutritivos sin barreras de acceso. Lo más importante es que no necesitas presentar documentos ni brindar información personal, lo que facilita que más personas puedan beneficiarse sin complicaciones.
Alimentos gratis en Florida: puntos de entrega
A continuación, te dejo los puntos confirmados para la semana del 27 al 30 de abril, organizados por región:
|Región
|Punto de entrega
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Central Florida
|Gainesville - SWAG Family Resources
|Jueves, 30 de abril 2026
|11:00 a.m. - 2:00 p.m.
|807 SW 64th Terrace, Gainesville, FL 32607, USA
|South Florida
|Miami - The City of Miami Mayor Eileen Higgins
|Miércoles, 29 de abril 2026
|9:00 a.m. - 12:00 p.m.
|Little Haiti Cultural Complex, 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137, USA
|South Florida
|North Miami Beach - Mayor and Commission
|Jueves, 30 de abril 2026
|9:00 a.m. - 12:00 p.m.
|Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162, USA
¿Cuáles son los requisitos para recibir alimentos gratis en Florida?
Una de las grandes ventajas de este programa es su accesibilidad. Estos son los puntos clave:
- No necesitas identificación
- No debes presentar ingresos ni documentos
- La entrega es gratuita y abierta al público
Se recomienda llegar temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar stock.
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