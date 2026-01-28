Amazon iniciará una nueva ronda de despidos que afectará a unos 16.000 empleados corporativos a partir de esta semana. La compañía vinculó directamente estos recortes al mayor uso de la inteligencia artificial, tecnología que, según reconoce la propia empresa, está asumiendo tareas que antes realizaban trabajadores humanos. Estos despidos se suman a los 14.000 recortes anunciados en octubre, dentro de un plan más amplio para reducir casi un 10% de su plantilla corporativa.

El New York Post informa que Amazon, al igual que otras grandes tecnológicas, reconoció que contrató en exceso durante la pandemia y ahora busca ajustar su estructura. La vicepresidenta senior de Amazon, Beth Galetti, explicó así la decisión en octubre:

“Algunos pueden preguntarse por qué estamos reduciendo puestos cuando la empresa tiene un buen desempeño”, señaló Galetti. “Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet, y está permitiendo a las empresas innovar mucho más rápido que nunca (tanto en mercados existentes como en otros completamente nuevos)”.

“Estamos convencidos de que debemos organizarnos de forma más ágil, con menos capas y más responsabilidad, para avanzar lo más rápido posible para nuestros clientes y nuestro negocio”, agregó.

La compañía vinculó directamente estos recortes al uso creciente de inteligencia artificial (IA) y a su proceso de reorganización interna. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

El CEO de Amazon, Andy Jassy, ya había advertido que la nueva tecnología podría generar nuevas oportunidades laborales, pero también reconoció que traería “ganancias de eficiencia” que ayudarían a reducir la fuerza laboral.

Según fuentes citadas por Reuters, los despidos afectarán a equipos de AWS, retail, Prime Video y recursos humanos, aunque aún no se conocen todos los detalles.

En medio del proceso, Amazon cometió un error interno: algunos empleados de AWS recibieron por equivocación un correo informándoles sobre los despidos antes del anuncio oficial.

El mensaje mencionaba el proyecto bajo el nombre interno “Project Dawn” y hacía referencia a una publicación que todavía no había sido difundida públicamente.

Ejecutivos de alto nivel defendieron la medida como parte de una estrategia para operar con menos burocracia y mayor eficiencia. (Foto: Yoan VALAT / POOL / AFP)

Más tarde, Galetti explicó que la empresa sigue trabajando en reorganizar sus equipos: “Mientras realizamos estos cambios, también seguiremos contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que son críticas para nuestro futuro”.

“Todavía estamos en las primeras etapas de construcción de cada uno de nuestros negocios y existe una oportunidad significativa por delante”, añadió.

La decisión vuelve a traer a la mesa el debate sobre cómo la IA está transformando el empleo en las grandes tecnológicas. (Foto: Yoan VALAT / POOL / AFP)

Finalmente, la ejecutiva aclaró que los recortes afectarán a empleados en todo el mundo. En Estados Unidos, los trabajadores tendrán 90 días para buscar otro puesto dentro de la empresa y quienes no consigan recolocarse recibirán compensación.

Galetti también buscó despejar temores sobre despidos masivos recurrentes, señalando que no es el plan aplicar recortes generales cada pocos meses, aunque los equipos seguirán evaluando sus necesidades según su capacidad de innovar para los clientes.

Por qué las grandes tecnológicas están despidiendo miles de personas en todo el mundo

Las grandes empresas tecnológicas están despidiendo a miles de personas en todo el mundo principalmente por una reestructuración profunda del sector tras años de crecimiento acelerado y cambios en la tecnología según El País.

Durante la pandemia y sus años siguientes, compañías como Amazon, Google, Meta y Microsoft contrataron a gran ritmo, pero ahora muchos de esos empleos ya no encajan con las necesidades actuales del mercado, lo que llevó a recortes para ajustar costos y prioridades operativas.

Según Univision, otro factor importante es la adopción creciente de la inteligencia artificial y automatización, que permite a estas empresas realizar tareas antes hechas por personas con sistemas más rápidos y baratos. Esto provocó que muchos roles tradicionales, sobre todo en funciones administrativas y repetitivas, sean eliminados o transformados, con IA incorporándose en procesos de trabajo clave.

Además, la industria tecnológica enfrenta un entorno económico más incierto y competitivo, con crecimiento de ingresos más lento en algunas áreas y presión para mantener la rentabilidad.

Lo anterior llevó a los gigantes del sector a reducir sus plantillas para ser más eficientes y enfocar recursos en áreas estratégicas como desarrollo de IA o servicios en la nube.

