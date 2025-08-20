Lo que prometía una tarde de diversión, estuvo a punto de convertirse en un momento traumático para cuatro hermanas que quedaron varadas en la isla del Lake Superior, situado en el estado de Minnesota . Sin lugar a duda, será una ocasión que no podrán olvidar.

Según la información brindada de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, las niñas, de 8, 10, 13 y 14 años, estaban practicando paddleboarding en Black Beach y, de manera repentina, perdieron sus remos.

Esto provocó que terminaran varadas en una pequeña isla rocosa. Si bien esto pudo terminar en una tragedia, los padres tuvieron una rápida reacción, pues sintieron gran preocupación al notar que sus hijas aún no regresaban.

Las cuatro menores estaban a la espera de ser rescatadas. (Crédito: NBC News / YouTube)

Fue así que llamaron a la oficina del Sheriff para informar que las cuatro niñas estaban desaparecidas. Fue así que el equipo de rescate del condado de Lake se dirigió a la ubicación de las niñas en una embarcación.

Aunque llegaron al lugar y pudieron entregarles mantas y comida mediante un sistema de cuerdas, el fuerte oleaje y las peligrosas condiciones impidieron que los rescatistas completaran su misión.

Esta es la distancia desde el Black Beach hasta el lugar donde se encontraban varadas las cuatro menores de edad. (Crédito: NBC News / YouTube)

Fueron rescatadas por la Guardia Costera

Ante la complicación, el equipo de rescate se contactó con la Guardia Costera solicitando apoyo. Fue así que esta rama de las Fuerzas Armadas envió un helicóptero desde Traverse City, Michigan.

Pese a las horas que pasaron, el helicóptero MH-60 llegó y rescató a las cuatro hermanas. Finalmente, las menores de edad pudieron reunirse con sus padres.