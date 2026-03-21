La fecha límite para presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos es el 15 de abril. Si bien los contribuyentes tienen hasta ese día para cumplir con sus obligaciones tributarias, no todos están sujetos a ese plazo, ya que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) lo ha extendido en algunos estados. Se trata de lugares que, por su situación particular, cuentan con más tiempo para que sus residentes puedan enviar sus formularios sin caer automáticamente en una falta por presentación tardía. ¿Qué estados son y hasta cuándo pueden declarar? Te lo contamos en los siguientes párrafos.

Cuatro estados tendrán más tiempo para declarar y pagar sus impuestos este 2026 gracias al alivio fiscal que otorgó el IRS a las zonas afectadas (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ EL IRS EXTENDIÓ EL PLAZO PARA DECLARAR IMPUESTOS EN ALGUNOS ESTADOS?

El IRS suele extender el plazo para la presentación de impuestos cuando el gobierno federal declara un lugar como zona de desastre. Para este 2026, hay cuatro estados que fueron incluidos en esta lista; por tanto, sus contribuyentes (personas y empresas de dichas jurisdicciones) tienen más días para realizar el respectivo trámite.

A continuación, los cuatro estados que se han visto afectados por un desastre y cuyas áreas calificaron para una extensión de la presentación o el pago de impuestos, según Go Banking Rates.

MISURI

Nueva fecha límite: 30 de marzo

30 de marzo Áreas cubiertas: condados de Bollinger, Butler, Cape Girardeau, Carter, Cooper, Douglas, Dunklin, Howell, Iron, Madison, Maries, Mississippi, New Madrid, Oregon, Ozark, Pemiscot, Reynolds, Ripley, Scott, Shannon, Ste. Genevieve, Stoddard, Texas, Vernon, Washington, Wayne y Webster.

condados de Bollinger, Butler, Cape Girardeau, Carter, Cooper, Douglas, Dunklin, Howell, Iron, Madison, Maries, Mississippi, New Madrid, Oregon, Ozark, Pemiscot, Reynolds, Ripley, Scott, Shannon, Ste. Genevieve, Stoddard, Texas, Vernon, Washington, Wayne y Webster. ¿Por qué le extendieron el plazo a Misuri? A varios condados de Misuri les extendieron el plazo porque el IRS les otorgó alivio fiscal especial a los contribuyentes afectados por fuertes tormentas, vientos rectos, tornados e inundaciones que comenzaron en 2025. Esto incluye personas y negocios.

LUISIANA

Nueva fecha límite: 31 de marzo

31 de marzo Áreas cubiertas: Todo el estado

Todo el estado ¿Por qué le extendieron el plazo a Luisiana? Porque el IRS concedió alivio fiscal especial a los contribuyentes afectados por severas tormentas invernales y tormentas de hielo ocurridas a partir del 22 de enero de 2026 en diferentes partes del estado. Tras declararse zona de desastre, la agencia pospuso la fecha para presentar declaraciones y realizar ciertos pagos federales.

ALASKA

Nueva fecha límite: 1 de mayo

1 de mayo Áreas cubiertas: Área de asistencia educativa regional del Bajo Kuskokwim, Área de asistencia educativa regional del Bajo Yukón y Distrito del Ártico Noroeste

Área de asistencia educativa regional del Bajo Kuskokwim, Área de asistencia educativa regional del Bajo Yukón y Distrito del Ártico Noroeste ¿Por qué le extendieron el plazo a Alaska? Porque el IRS le otorgó alivio tributario por las fuertes tormentas, inundaciones y los remanentes del tifón Halong que comenzaron en octubre de 2025 en partes del estado.

MONTANA

Nueva fecha límite: 1 de mayo

1 de mayo Áreas cubiertas: Reserva indígena Blackfeet, condados de Lincoln y Sanders.

Reserva indígena Blackfeet, condados de Lincoln y Sanders. ¿Por qué le extendieron el plazo a Montana? Por las fuertes tormentas e inundaciones que comenzaron el 10 de diciembre de 2025 en partes del estado. Tras la declaración de desastre, la agencia decidió postergar hasta el 1 de mayo de 2026 varios vencimientos federales para personas y negocios de las zonas señaladas, de modo que puedan presentar declaraciones y hacer pagos sin enfrentar de inmediato las multas usuales por retraso.

Misuri, Luisiana, Alaska y Montana cuentan con nuevas fechas para declarar impuestos, luego de que el IRS aprobara prórrogas especiales para sus residentes (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!