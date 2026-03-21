El tiempo avanza y cada vez está más cerca la fecha límite para declarar impuestos: el próximo 15 de abril. Aunque muchos se esfuerzan por no dejar pasar ese día, hay un grupo importante que no presentará su declaración y/o no pagará lo que adeuda. Si esto ocurre, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede imponer sanciones. En el primer supuesto existe una multa específica por falta de presentación y, en el segundo, la deuda queda sujeta a recargos e intereses, por lo que es importante enviar la declaración a tiempo, incluso si no puede pagar el monto total. Si bien lo ideal es saldar la obligación lo antes posible para reducir costos adicionales, quienes no puedan hacerlo aún tienen la opción de limitar estos cargos. ¿De qué manera? Solicitando un plan de pago. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta alternativa.

¿QUÉ ES UN PLAN DE PAGO?

Un plan de pago es un acuerdo con el IRS para pagar los impuestos que adeuda dentro de un plazo extendido. Una persona puede solicitarlo si cree que podrá pagar sus impuestos en su totalidad dentro de dicho plazo.

Vale precisar que hay planes de pago simplificados para individuos y empresas. Si calificas para un plan de pago a corto plazo, no tendrás que pagar ninguna tarifa.

Ya sea que debas poco o mucho, conocer cómo funciona el plan de pagos del IRS puede marcar la diferencia entre una deuda manejable y sanciones cada vez más pesadas (Crédito: Imagen creada por Grupo El Comercio usando la IA de Gemini)

¿QUÉ SUCEDE CUANDO SOLICITO UN PLAN DE PAGO?

Cuando solicitas un plan de pagos (acuerdo de cuotas), y salvo algunas excepciones, el IRS generalmente no puede embargarte y se detiene o extiende el tiempo que tiene para cobrar mientras el Acuerdo de Cuotas (AC) esté en trámite.

Una solicitud de AC se considera en trámite hasta que el IRS la revise y apruebe, o hasta que la retires o sea rechazada.

Si el AC que pediste es rechazado, el plazo que tiene el IRS para cobrar se suspende por 30 días.

Si dejas de cumplir con los pagos del AC y el IRS propone cancelarlo, el tiempo de cobro también se detiene por 30 días.

Si decides apelar el rechazo o la cancelación de un AC, el plazo de cobro se suspende desde que la apelación está pendiente hasta que se emite una decisión definitiva.

¿CUÁLES SON LOS COSTOS Y COMISIONES DE LOS PLANES DE PAGO?

Si el IRS aprueba tu plan de pago, te cobrará una de las siguientes tarifas de configuración para cubrir el costo de proporcionar dicho plan.

PAGA AHORA

Método de pago

Pagar directamente desde una cuenta corriente o de ahorros (pago directo).

Pagar electrónicamente en línea a través de su cuenta del IRS o por teléfono utilizando el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS), el cual requiere inscripción.

Pagar con cheque, giro postal o tarjeta de débito/crédito.

OJO: se aplican cargos al pagar con tarjeta.

Costos

Solicita en línea: sin cargo de configuración.

Solicita por teléfono, correo postal o en persona: sin cargo de configuración.

Sin penalizaciones ni intereses futuros

PLAN DE PAGO A CORTO PLAZO

Con este plan pagas la cantidad adeudada en 180 días o menos. Solo los contribuyentes individuales pueden solicitar un plan de pago a corto plazo en línea.

Método de pago

Pagar directamente desde una cuenta corriente o de ahorros (pago directo).

Pagar electrónicamente en línea a través de tu cuenta del IRS o por teléfono utilizando el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS), el cual requiere inscripción.

Puedes pagar con cheque, giro postal o tarjeta de débito/crédito.

OJO: se aplican cargos al pagar con tarjeta.

Costos

Solicita en línea: $0 de tarifa de configuración (solo para particulares).

Solicite por teléfono, correo postal o en persona: sin cargo de configuración (hasta 180 días).

Más los recargos e intereses acumulados hasta que se pague el saldo completo.

PLAN DE PAGO A LARGO PLAZO (CONTRATO DE CUOTAS MENSUALES)

Opciones de pago

Opción 1: Pagar mediante débito directo (pagos mensuales automáticos desde tu cuenta corriente), también conocido como Acuerdo de Pago a Plazos con Débito Directo (DDIA, por sus siglas en inglés).

Costos

Solicita en línea: tarifa de configuración de $22

Solicita por teléfono, correo postal o en persona: tarifa de configuración de $107.

Personas de bajos ingresos: Solicitan en línea, por teléfono o en persona. La tarifa de inscripción está exenta.

Más los recargos e intereses acumulados hasta que se pague el saldo completo.

Opción 2: Después de solicitar un plan de pago a largo plazo, las opciones de pago incluyen:

Realiza el pago mensual directamente desde una cuenta corriente o de ahorros (pago directo).

Realiza el pago mensual electrónicamente en línea a través de su cuenta del IRS o por teléfono utilizando el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS), el cual requiere inscripción.

Realiza el pago mensual mediante cheque, giro postal o tarjeta de débito/crédito.

OJO: se aplican cargos al pagar con tarjeta.

Costos

Solicita en línea: tarifa de configuración de $69.

Solicita por teléfono, correo postal o en persona: tarifa de configuración de $178.

Ingresos bajos: Solicitan en línea, por teléfono o en persona. La tarifa de configuración de $43 que puede ser reembolsada si se cumplen ciertas condiciones.

Más los recargos e intereses acumulados hasta que se pague el saldo completo.

MODIFICAR UN PLAN DE PAGO EXISTENTE

Método de pago

Paga mediante débito directo (pagos mensuales automáticos desde tu cuenta corriente), también conocido como Acuerdo de Pago a Plazos con Débito Directo (DDIA, por sus siglas en inglés).

Realiza el pago mensual directamente desde una cuenta corriente o de ahorros (pago directo).

Realiza el pago mensual electrónicamente en línea a través de su cuenta del IRS o por teléfono utilizando el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS), el cual requiere inscripción.

Realiza el pago mensual mediante cheque, giro postal o tarjeta de débito/crédito.

OJO: se aplican cargos al pagar con tarjeta.

Costos

Solicitar (revisar) en línea: tarifa de $10

Solicitar (revisar) por teléfono, correo postal o en persona: tarifa de $89

Bajos ingresos

Solicitar (revisar) en línea: Tarifa de $10, que puede ser reembolsada si se cumplen ciertas condiciones.

Solicitar (revisar) por teléfono, correo postal o en persona: tarifa de $43, que puede ser reembolsada si se cumplen ciertas condiciones.

Sin cargo por cambios realizados en los acuerdos de pago a plazos con domiciliación bancaria existentes.

Aunque no llegues al 15 de abril con el dinero completo, puedes solicitar un plan de pagos y reducir el impacto de multas, intereses y recargos (Foto: Freepik)

¿PUEDO SOLICITAR UN PLAN DE PAGO EN LÍNEA?

Tu situación fiscal específica determinará las opciones de pago disponibles. Estas opciones incluyen el pago total, un plan de pago a corto plazo (en 180 días o menos) o un plan de pago a largo plazo (pagos mensuales).

Si eres una persona física, puede que reúnas los requisitos para presentar tu solicitud en línea si:

Para un Plan de pago a largo plazo (acuerdo de pago a plazos): adeudas US$50,000 o menos en impuestos, multas e intereses combinados, y presentaste todas las declaraciones requeridas.

adeudas US$50,000 o menos en impuestos, multas e intereses combinados, y presentaste todas las declaraciones requeridas. Para un Plan de pago a corto plazo: debes menos de US$100,000 en impuestos, multas e intereses combinados.

Los contribuyentes comerciales deben llamar al número que aparece en su notificación o al 800-829-4933, o visitar su Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC) local.

Si eres autónomo o contratista independiente, solicita un plan de pago como persona física.

¿CÓMO SOLICITAR UN PLAN DE PAGOS AL IRS?

1. Presenta tu declaración

Aunque no puedas pagar todo, envía la declaración igual.

El IRS no suele aprobar planes de pago si tienes declaraciones pendientes.

2. Define cuánto puedes pagar al mes

Revisa ingresos, gastos fijos y deudas.

El IRS espera que el pago mensual sea razonable, pero que permita ir reduciendo el saldo.

3. Revisa si calificas para hacerlo en línea

Personas físicas

Plan a largo plazo: adeudar US$50,000 o menos en impuestos, multas e intereses combinados.

adeudar US$50,000 o menos en impuestos, multas e intereses combinados. Plan a corto plazo (hasta 180 días): adeudar US$100,000 o menos en total.

Si eres autónomo/contractor, aplicas como persona física.

Si eres negocio, el límite en línea suele ser menor (por ejemplo, US$25,000).

4. Solicita el plan de pagos

Tienes tres vías principales para solicitar el plan de pagos:

En línea

Crea o ingresa a tu cuenta en el portal del IRS (Cuenta en línea).

Busca la opción de “plan de pagos” o “online payment agreement” y sigue los pasos.

Por teléfono

Llama al número que aparece en la carta/aviso del IRS donde te indican tu saldo.

Por correo

Completa el Formulario 9465 (Solicitud de plan de pagos a plazos) y envíalo a la dirección indicada por el IRS.

5. Elige el método de pago

Débito directo desde cuenta bancaria (lo que prefiere el IRS).

Sistema EFTPS, pagos en línea desde tu cuenta del IRS, cheque/giro postal o tarjeta (con cargos por uso de tarjeta).

6. Confirma y cumple el acuerdo

Guarda la carta de aprobación donde figuran monto, fecha de vencimiento y forma de pago.

No faltes a los pagos. Si incumples, el IRS puede cancelar el plan y reactivar embargos y acciones de cobro.

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