Si vives en Texas y ya presentaste tu declaración de impuestos, pero tu reembolso aún no llega, es posible que el retraso se deba a algún error cometido en el proceso, incluso si crees que llenaste todo correctamente. En muchos casos, pequeños detalles pueden hacer que el trámite tarde más de lo esperado; por eso, a continuación, te contamos cuáles son las fallas más comunes al presentar impuestos y que pueden retrasar el pago por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Como se sabe, el IRS tarda alrededor de 21 días en emitir la mayoría de los reembolsos cuando la declaración se presenta en línea y se elige depósito directo. Si se envía en papel por correo, el proceso puede demorar entre 6 y 8 semanas o incluso más, especialmente si hay errores o la devolución requiere una revisión adicional.

Vives en Texas, declaraste a tiempo y aun así tu reembolso no llega: detrás de esa demora suelen estar errores comunes que activan revisiones adicionales del IRS y frenan el depósito que esperabas recibir en pocos días (Crédito: Imagen creada por Grupo El Comercio usando la IA de Gemini)

5 ERRORES EN TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS QUE PUEDEN RETRASAR TU REEMBOLSO

A continuación, las cinco fallas más comunes de los contribuyentes a la hora de presentar sus declaraciones de impuestos, según IRS.

1. Colocar mal datos personales o números de identificación

Aunque cueste creerlo, uno de los errores que más se cometen los contribuyentes es colocar mal información básica como nombres incompletos, números de Seguro Social incorrectos, fecha de nacimiento errónea, dirección o estado civil desactualizados o datos que no coinciden con los registros oficiales.

Los números de Seguro Social y nombres deben ingresarse exactamente como aparecen en la tarjeta de número de Seguro Social de cada persona. Si ha ocurrido cualquier cambio de nombre, comunícate con la Administración del Seguro Social en su sitio SSA.gov o a través del 800-772-1213.

2. Errores en los ingresos o en los cálculos

Uno de los fallos más habituales tiene que ver con montos de ingresos mal declarados o resultados finales mal calculados. Esto suele ocurrir cuando se omite algún formulario, como los W-2 o 1099, o cuando se cometen equivocaciones al hacer las operaciones (poner cifras de ingresos que no coinciden con lo que el empleador o las instituciones financieras reportaron al IRS).

Si bien las plataformas electrónicas detectan muchos de estos errores, el IRS igualmente debe revisar y confirmar la información antes de liberar el dinero. Incluso un detalle mínimo puede retrasar el reembolso, ya que obliga a la agencia a realizar comprobaciones adicionales.

3. Reclamar créditos fiscales sujetos a revisión

Ciertos créditos fiscales tienden a generar más demoras porque están bajo estrictos controles antifraude, como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos (CTC). Los contribuyentes deben asegurarse de que cualquier deducción y crédito se calcule correctamente y que se provea cualquier documentación necesaria.

Por disposición legal, el IRS debe retener los reembolsos vinculados a estos beneficios hasta, al menos, mediados de febrero, por lo que, aunque presentes tu declaración con anticipación, el depósito puede tardar más en procesarse. Además, estas ayudas suelen revisarse con mayor detalle para detectar reclamaciones incorrectas, lo que también puede alargar el tiempo de espera para recibir tu dinero

4. Problemas con la cuenta bancaria o el depósito directo

La forma en que eliges recibir el dinero también impacta en la velocidad para que llegue el reembolso. El depósito directo suele ser la vía más rápida, pero cualquier fallo en la información bancaria puede detener el pago.

Números de cuenta mal ingresados, cuentas canceladas o datos incompletos son motivos habituales de demora. Por eso, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor aconseja revisar con cuidado esta información antes de enviar la declaración.

5. No firmar la declaración o dejar en blanco algunos puntos

Una declaración sin firma se considera no válida. Si es una declaración en conjunto con su cónyuge, los dos deben firmar y añadir fecha.

Asimismo, dejar secciones sin responder o marcar casillas de forma contradictoria, llevan a que IRS detenga el proceso para el reembolso y verifique detalladamente los datos. Esto llevará a demoras.

IMPORTANTE: cuando IRS detecta actividad sospechosa o inconsistencias, puede solicitar una verificación de identidad, por lo que el contribuyente deberá confirmar su información. Haz seguimiento a tu reembolso usando la herramienta “Where’s My Refund?”.

Desde datos personales incorrectos hasta fallas en el depósito directo, distintos errores al presentar la declaración de impuestos pueden provocar que el IRS detenga tu reembolso (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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