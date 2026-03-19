Una serie de supuestos avistamientos de “Pie Grande” (Bigfoot) generó revuelo en una pequeña localidad de Ohio, obligando incluso a las autoridades a pronunciarse sobre el tema. Todo comenzó cuando excursionistas aseguraron haber visto a una criatura de gran tamaño en zonas boscosas del condado de Portage, cerca de Mantua. Los testimonios rápidamente se difundieron en redes sociales, donde varios usuarios advirtieron a otros visitantes que se mantuvieran alerta.

Ante la creciente atención, la Oficina del Sheriff del condado decidió reaccionar con humor. Las autoridades una imagen generada con inteligencia artificial junto a un mensaje que decía: “ÚLTIMA HORA: el sheriff Bruce D. Zuchowski ha detenido a Bigfoot”.

El tono de las publicaciones continuó siendo irónico. “Hemos sabido que Bigfoot está en nuestro país ilegalmente y estamos trabajando diligentemente con ICE y la Patrulla Fronteriza para deportar a esta criatura de regreso a Canadá”, indicaron en otro mensaje.

Las autoridades reaccionaron con humor en redes sociales, publicando imágenes y mensajes sobre el caso. (Foto: Portage County Sheriff's Office - Ohio / Facebook)

Además, bromearon sobre los rumores: “Hemos escuchado rumores de que el propio sheriff estaba deambulando por el bosque, pero hemos confirmado que, de hecho, era Bigfoot”.

Al día siguiente, las autoridades siguieron con la broma y publicaron otra imagen en la que afirmaban que la criatura había escapado.

Según el mensaje, Bigfoot “escapó de la custodia en la frontera canadiense, evadiendo los esfuerzos de deportación” y estaría regresando nuevamente al condado.

Mientras tanto, algunos residentes se mantiene firmes y aseguran haber visto algo extraño en los bosques.

El sheriff local contó que varias personas le dieron versiones similares sobre una misteriosa criatura en zonas boscosas. (Foto: Cleveland 19 / captura)

El sheriff del condado, Bruce Zuchowski, contó que varias personas le dieron versiones similares. “Diez personas diferentes dijeron ‘Sí, estaba paseando a mi perro cuando vi una gran criatura con un olor rancio y de repente salió corriendo’”, explicó a Cleveland 19.

El tema se volvió tan popular que incluso profesionales locales comentaron al respecto. “Todo el mundo está hablando de ello. Todos preguntan ‘¿has visto a Bigfoot?, ¿a dónde va?’”, dijo el quiropráctico John Barnosky.

La ciencia no ha encontrado pruebas sólidas de que “Pie Grande” (Bigfoot o Sasquatch) exista. (Foto: DavidWalker1964 / YouTube)

A pesar de las bromas y el escepticismo, algunas personas continúan difundiendo relatos sobre la supuesto avistamiento de “Pie Grande”. Testigos aseguran que la criatura se mueve rápidamente y evita ser observada.

Incluso uno de ellos afirmó que desapareció entre los árboles con gran velocidad, lo que mantiene vivo el misterio en la comunidad.

¿Pie Grande (Bigfoot) existe? Qué dice la ciencia

Es importante señalar que la ciencia no ha encontrado pruebas sólidas de que “Pie Grande” (Bigfoot o Sasquatch) exista. Aunque hay miles de testimonios, fotos borrosas y supuestas huellas, ninguna evidencia ha sido confirmada de forma rigurosa por la comunidad científica. De hecho, la mayoría de los expertos considera que se trata de una criatura del folclore popular y no de una especie real.

Muchos estudios sugieren que los avistamientos pueden explicarse por errores de percepción. Por ejemplo, BioBioChile informó sobre una investigación que encontró que estos reportes coinciden con zonas donde hay muchos osos, lo que indica que varias personas podrían estar confundiendo a estos animales con una criatura desconocida.

Además, algunas de las “pruebas” más famosas siguen siendo cuestionadas o incluso consideradas engaños. Por eso, el consenso científico actual es claro: hasta que no exista evidencia verificable (como restos biológicos o pruebas concluyentes), Pie Grande sigue siendo un mito.

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