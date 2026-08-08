El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) modificó su política sobre las pruebas de ADN y estableció nuevas pautas para comprobar determinados vínculos genéticos en los trámites migratorios. La actualización permite que esta evidencia tenga un papel más relevante cuando los documentos presentados por el solicitante no son suficientes para demostrar una relación familiar. A continuación, te cuento cuáles son los principales cambios y cómo podrían afectar estos trámites migratorios.

La nueva directriz fue publicada el 5 de agosto de 2026 y entró en vigor de manera inmediata. Además, se aplica tanto a las solicitudes que ya estaban pendientes como a aquellas presentadas a partir de esa fecha.

¿Qué cambió con la nueva política de USCIS?

La principal modificación está relacionada con el momento en que los funcionarios pueden sugerir una prueba de ADN.

Anteriormente, la política de USCIS establecía que los oficiales podían sugerir evidencia genética después de determinar que tanto las pruebas primarias como las secundarias eran insuficientes para demostrar el vínculo genético alegado. La nueva guía cambia este procedimiento.

Ahora, cuando una persona no logra demostrar la relación genética que alega y el funcionario determina que necesita evidencia adicional, deberá sugerir una prueba de ADN cuando la evidencia primaria sea inexistente, poco fiable o insuficiente para establecer ese vínculo.

Esto puede hacer que las pruebas genéticas aparezcan antes dentro del proceso de evaluación de determinados trámites migratorios.

USCIS amplía el uso de la prueba de ADN para verificar vínculos familiares. | Crédito: JASON REDMOND / AFP

¿La prueba de ADN será obligatoria en los trámites con USCIS?

No. Este es uno de los puntos más importantes de la nueva política.

USCIS establece la prueba de ADN como una forma opcional de evidencia para ayudar a demostrar una relación genética. La agencia también aclara que los solicitantes pueden presentar todas las pruebas disponibles para demostrar el vínculo familiar alegado.

Por ello, la actualización no significa que todos los inmigrantes que presenten una solicitud tendrán que realizarse automáticamente un examen genético.

La posibilidad aparece cuando la documentación requerida no permite demostrar adecuadamente la relación genética y el funcionario considera necesario solicitar evidencia adicional.

¿Qué trámites de USCIS pueden verse involucrados con la prueba de ADN?

La actualización afecta las solicitudes de beneficios migratorios en las que demostrar una relación genética forma parte de los requisitos para establecer la elegibilidad.

USCIS señala que determinadas solicitudes requieren evidencia primaria para demostrar la existencia de un vínculo genético que califique para el beneficio solicitado. Si esa evidencia no existe, no puede obtenerse o resulta insuficiente, el proceso puede requerir documentación adicional.

La nueva política modifica disposiciones relacionadas con distintos apartados del Manual de Políticas de USCIS. Entre ellos figuran las reglas generales sobre evidencia, las peticiones de familiares, determinados procesos de adopción y disposiciones relacionadas con hijos de ciudadanos estadounidenses.

Por lo tanto, el alcance de la actualización no se limita a un único tipo de solicitud.

¿Qué ocurre si los documentos familiares no son suficientes para USCIS?

En los trámites migratorios, USCIS generalmente solicita evidencia primaria para demostrar que una persona cumple con los requisitos del beneficio que está solicitando. Cuando esa documentación no existe o no puede obtenerse, el solicitante puede recurrir a evidencia secundaria.

La nueva directriz establece que, si después de revisar la evidencia disponible el funcionario considera que todavía es necesario demostrar el vínculo genético, la prueba de ADN debe ser sugerida como una alternativa de evidencia.

En otras palabras, el examen genético adquiere mayor relevancia cuando los documentos tradicionales no permiten acreditar de manera suficiente la relación familiar alegada.

¿Por qué USCIS decidió ampliar esta posibilidad?

La agencia indicó que el cambio también busca alinearse con la Orden Ejecutiva 14165, denominada Securing Our Borders (“Asegurando nuestras fronteras”).

La sección nueve de esa orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional a utilizar las tecnologías y procedimientos disponibles para determinar la validez de las relaciones familiares alegadas en los procesos migratorios.

USCIS incorporó esta directriz dentro de su Manual de Políticas y estableció un procedimiento uniforme para sus funcionarios cuando sea necesario solicitar evidencia adicional relacionada con un vínculo genético.

¿Desde cuándo se aplica la medida de prueba de ADN en USCIS?

La política fue publicada el 5 de agosto de 2026 y tiene efecto inmediato. USCIS confirmó que se aplica a las solicitudes que estaban pendientes en ese momento y a las que sean presentadas a partir de la fecha de publicación.

La nueva orientación también reemplaza cualquier directriz previa relacionada con este procedimiento, por lo que los funcionarios deben aplicar las disposiciones actualizadas del Manual de Políticas.

USCIS establece nuevas pautas para casos que requieran una prueba de ADN. | Crédito: BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Un cambio que puede dar mayor protagonismo al ADN

La nueva política de USCIS no establece una prueba genética obligatoria para todos los inmigrantes. El cambio está en el procedimiento que deben seguir los funcionarios cuando la evidencia disponible no permite comprobar adecuadamente una relación genética.

A partir de ahora, si la evidencia primaria no existe, no es fiable o resulta insuficiente y se necesita documentación adicional, los oficiales deben sugerir la prueba de ADN como una opción para demostrar el vínculo alegado.

De esta manera, una prueba que anteriormente podía sugerirse después de revisar tanto la evidencia primaria como la secundaria ahora puede entrar en consideración antes dentro del proceso, siempre que USCIS determine que se necesita evidencia adicional para establecer la relación genética.

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