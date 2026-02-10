Florida vivió días de frío extremo a fines de enero y comienzos de febrero, con madrugadas heladas que incluso hicieron que las iguanas cayeran de los árboles, calles con temperaturas gélidas y residentes sorprendidos por la intensidad del clima. Las mañanas eran difíciles para salir de casa sin una chaqueta gruesa, y muchos sintieron que el invierno se había vuelto particularmente severo este año. Sin embargo, este episodio de bajas temperaturas está llegando a su fin: para lo que resta de febrero, el clima cambiará, ofreciendo días más cálidos y soleados, sin la amenaza de frentes fríos fuertes que mantuvieran al estado en alerta, lo que promete un alivio para quienes ya estaban cansados del frío.

Según el meteorólogo Javier Serrano, esta mejora se debe a una zona de altas presiones en el Golfo y el sudeste del país. “Esto va a impedir que lleguen frentes fríos fuertes y no veremos descensos significativos en las temperaturas en los próximos días”, explicó el experto en sus redes sociales.

Los próximos días en Florida serán mayormente cálidos y agradables, con pocas probabilidades de lluvia. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

Aunque las noches y madrugadas seguirán sintiéndose frescas, con temperaturas alrededor de 50 o 60 grados Fahrenheit, los días serán mucho más agradables para febrero. “El frío fuerte que tuvimos a fines de enero y comienzos de febrero no estará presente. Vienen días por encima del promedio para la época, sin lluvias importantes”, agregó el experto.

La sequía continúa afectando gran parte de la península, por lo que las lluvias seguirán siendo escasas. “Es importante mantenerse atentos a las alertas locales de agua, porque la sequía sigue vigente en muchas zonas”, puntualizó Serrano.

Aunque las noches en Florida seguirán frescas, ya no se esperan temperaturas extremas como las de semanas pasadas. | Crédito: AFP / EVA MARIE UZCATEGUI

En resumen, este fin de semana de San Valentín Florida disfrutará de días cálidos, noches frescas y pocas probabilidades de lluvia, un cambio bienvenido tras semanas de frío extremo que incluso dejó a las iguanas temblando en los árboles.

