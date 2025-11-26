¡El Día de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina y la hora del pavo se acerca! Si necesitas hacer compras de última hora o abastecerte de alimentos para la semana en Florida, es crucial conocer el horario de apertura y cierre de las principales tiendas y supermercados. Aunque muchas cadenas optan por cerrar sus puertas el jueves 27 de noviembre para que sus empleados celebren el feriado, otras mantendrán horarios especiales para cubrir cualquier necesidad urgente de los consumidores.

Para evitar sorpresas, te ofrecemos una guía sobre qué estará abierto y qué estará cerrado durante el feriado de Thanksgiving 2025. Cadenas populares como Publix, Walmart y Target suelen modificar drásticamente sus horarios o incluso cerrar completamente, mientras que los servicios públicos estarán cerrados. Es fundamental verificar las horas de operación de tu tienda local antes de salir de casa para asegurar que consigas los ingredientes necesarios para la cena o alguna compra de último minuto.

El Día de Acción de Gracias se celebrará el próximo 27 de noviembre en Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Qué supermercados y tiendas abrirán o cerrarán sus puertas en Thanksgiving?

Las principales cadenas como Walmart, Target, Publix, Costco, Winn-Dixie, Aldi, BJ’s Wholesale Club y Trader Joe’s permanecerán cerradas durante el día de Thanksgiving en Florida.​ Sedano’s y otros mercados hispanos regionales también permanecerán cerrados.​

Algunas tiendas como CVS, Dollar General, Dollar Tree, Walgreens y Whole Foods estarán abiertas, pero con horarios reducidos según la ubicación, por lo que se recomienda consultar directamente con la sucursal local antes de ir.​​

Los minoristas de alimentos abiertos el Día de Acción de Gracias en Florida son muy limitados y normalmente su acceso se limita a tiendas de conveniencia, farmacias u opciones especializadas.

CVS y Walgreens: Estas cadenas de farmacias ofrecen alimentos básicos y estarán abiertas, aunque con horarios limitados en muchas sucursales.​​

Dollar General y Dollar Tree: Algunas tiendas pueden abrir, sobre todo en zonas urbanas o rurales, pero se recomienda verificar con la sucursal local.​

Whole Foods y algunas ubicaciones de Sprouts y Fresh Market: Operarán con horario especial en ciertos lugares, pero no toda la cadena estará disponible.​

Lista de malls principales cerrados el Día de Thanksgiving

Los principales centros comerciales del estado (Aventura Mall, Brickell City Centre, Dolphin Mall, Sawgrass Mills, entre otros) estarán cerrados el Día de Acción de Gracias y abrirán solamente para el Black Friday, que comienza el viernes 28 de noviembre con horarios especiales desde muy temprano.​

Tiendas departamentales y de ropa nacionales como Macy’s, Kohl’s, Home Depot, Marshalls y similares no prestarán servicio ese día.​ Estos son los horarios de atención de los principales malls en Florida por el Thanksgiving Day:

Dolphin Mall: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 8:00 a.m.

Aventura Mall: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 8:00 a.m.

Dadeland Mall: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 6:00 a.m.

Miami International Mall: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 6:00 a.m.

Sawgrass Mills: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 6:00 a.m.

Westland Mall: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 8:00 a.m.

Brickell City Centre: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 9:00 a.m.

Broward Mall: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 9:00 a.m.

The Falls: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 7:00 a.m.

Shops at Merrick Park: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 9:00 a.m.

Florida Keys Outlet Marketplace: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 6:00 a.m.

Coral Square: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 6:00 a.m.

Pembroke Lakes Mall: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 9:00 a.m.

Galleria Fort Lauderdale: cerrado el jueves, abre el viernes desde las 8:00 a.m.

La cena de Thanksgiving 2025 puede prepararse sin gastar de más siguiendo los precios más bajos en supermercados clave de EE.UU. | Crédito: Freepik

¿Qué restaurantes y farmacias abrirán o cerrarán sus puertas en Thanksgiving?

Grandes cadenas como Chipotle, Chick-fil-A, Taco Bell, Shake Shack, Cheesecake Factory, Olive Garden, Chili’s y Texas Roadhouse estarán cerradas.​

Restaurantes estilo fast-food como McDonald’s, Starbucks, Burger King, Dunkin, Wendy’s, IHOP y Waffle House suelen abrir, pero los horarios varían según la ubicación. Se recomienda revisar los sitios web oficiales o llamar directo.​

Las farmacias integradas dentro de supermercados (como en Kroger y Ralphs) estarán cerradas, incluso si el supermercado está abierto.​

¿Los servicios públicos y gubernamentales abrirán sus puertas en Thanksgiving?

Todas las oficinas gubernamentales estatales, locales y los tribunales permanecen cerrados por el feriado, incluyendo escuelas y bibliotecas públicas.​

La recogida de residuos puede retrasarse o suspenderse en algunos condados; Volusia, por ejemplo, cierra oficinas administrativas desde el miércoles previo.​

El transporte público opera en servicio reducido, usualmente con horario de domingo, y servicios express o especiales suelen suspenderse.​

¿El correo y los bancos funcionarán con normalidad en Thanksgiving?

Las sucursales bancarias y la mayoría de oficinas de correos no abrirán en Thanksgiving. Solo se entregarán paquetes de Priority Mail Express.​ Por otro lado, las bolsas de valores (NYSE y NASDAQ) estarán cerradas ese día.