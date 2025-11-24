El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) está a la vuelta de la esquina, marcando una de las celebraciones más importantes y con mayor simbolismo en Estados Unidos. Aunque ya pasó Halloween, es momento de prepararse para esta fiesta que conmemora la cosecha y las bendiciones del año, basada en la legendaria cena compartida en 1621 entre los colonos (Pilgrims) de Plymouth y el pueblo Wampanoag.

La festividad es un día feriado federal y estatal, lo que significa que la mayoría de los bancos, oficinas gubernamentales y servicios de correo permanecerán cerrados en todo el país. Thanksgiving se ha convertido en sinónimo de reuniones familiares, lo que lo convierte en el día con mayor tráfico vehicular del año, y su menú tradicional incluye pavo, relleno, arándanos y el emblemático pastel de calabaza. Además de la cena, la jornada es famosa por los partidos de fútbol americano y el icónico Desfile del Día de Acción de Gracias de Detroit.

Aunque el viernes siguiente a Thanksgiving no es oficialmente un feriado federal, muchas personas toman el día libre, creando un popular fin de semana largo de cuatro días ideal para viajar y compartir. Así que, antes de que te adelantes a la decoración navideña, es hora de refrescar estos detalles básicos para que puedas celebrar el Día de Acción de Gracias 2025 en su máxima expresión.

Cuándo es Thanksgiving 2025: Conoce la fecha exacta del Día de Acción de Gracias, significado y por qué es una fecha especial | Foto: Freepik

¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) en Estados Unidos?

Este año 2025, el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day, en inglés) se celebrará en Estados Unidos el jueves 27 de noviembre, cayendo, como es tradición, en el cuarto jueves del mes.

Tradiciones comunes en EE.UU. durante Thanksgiving

Las tradiciones más comunes durante Thanksgiving en Estados Unidos incluyen la reunión familiar, una cena abundante encabezada por el pavo asado, el agradecimiento por las bendiciones del año, y eventos populares como el desfile de Macy’s y partidos de fútbol americano. Estas costumbres han evolucionado desde una celebración de la cosecha en el siglo XVII hasta convertirse en una jornada nacional para compartir y expresar gratitud.​

Tradiciones Familiares

Las familias se reúnen en casa, generalmente por la tarde, para compartir una cena especial y dar gracias por lo positivo recibido durante el año.​

Es habitual que cada miembro tome un momento para expresar aquello por lo que siente gratitud.​

Comida Tradicional

El pavo asado suele ser el plato principal, acompañado de relleno, puré de papas, salsa de arándanos, boniato y verduras.​

Entre los postres destacan el pastel de calabaza (pumpkin pie), pastel de nuez pecana (pecan pie) y pastel de manzana.​

Eventos y Costumbres Nacionales

Se transmite el famoso desfile de Macy’s desde Nueva York.​

Los partidos de fútbol americano de la NFL son tradición televisiva en muchas casas.​

El presidente de EE.UU. realiza el “indulto” oficial de un pavo, el cual es liberado en una granja.​

El día siguiente, conocido como Black Friday, marca el inicio de la temporada de compras navideñas.​

El cuarto jueves de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (Foto: Freepik)

Origen histórico: ¿Cuándo se proclamó Thanksgiving como feriado nacional en Estados Unidos?

El Día de Acción de Gracias fue proclamado feriado nacional en Estados Unidos por el presidente Abraham Lincoln en 1863, durante la Guerra Civil, estableciéndose el último jueves de noviembre como día de celebración oficial en todo el país. Aunque presidentes anteriores, como George Washington en 1789, emitieron proclamas en honor a la festividad, no fue hasta la proclamación de Lincoln que se instituyó como feriado nacional anual y uniforme.​

Posteriormente, en 1941, el Congreso y el presidente Franklin D. Roosevelt fijaron legalmente el cuarto jueves de noviembre como fecha definitiva para Thanksgiving, para evitar variaciones cuando el mes tenía cinco jueves y acomodar la temporada de compras.

Desfiles y eventos públicos famosos en Thanksgiving

El desfile más famoso durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es el Macy’s Thanksgiving Day Parade en Nueva York, conocido mundialmente por sus gigantescos globos de personajes, carrozas temáticas, bandas musicales y presentaciones de artistas reconocidos. Este evento, que marca el inicio de las celebraciones navideñas, atrae millones de espectadores tanto en vivo como por televisión. Además, hay otros desfiles y festividades destacadas a nivel nacional.​

Desfiles Icónicos de Thanksgiving

Macy’s Thanksgiving Day Parade (Nueva York): El más famoso del país, con ruta por Manhattan y transmisión televisiva nacional.​

El más famoso del país, con ruta por Manhattan y transmisión televisiva nacional.​ America’s Thanksgiving Parade (Detroit): Tradición desde los años 1920, incluye carrozas y bandas en el centro de la ciudad.​

Tradición desde los años 1920, incluye carrozas y bandas en el centro de la ciudad.​ Chicago Thanksgiving Parade: Atracción importante con más de 100 carrozas y bandas, celebrando ya más de 90 ediciones.​​

Atracción importante con más de 100 carrozas y bandas, celebrando ya más de 90 ediciones.​​ H-E-B Thanksgiving Day Parade (Houston): Espectáculo local con globos gigantes y carrozas por el centro de la ciudad.​

Espectáculo local con globos gigantes y carrozas por el centro de la ciudad.​ Dunkin’ Donuts Thanksgiving Day Parade (Filadelfia): Es el desfile más antiguo de EE.UU., con coros y bailarines.​

Otros Eventos Públicos Emblemáticos

Partidos de fútbol americano de la NFL: Transmitidos en todo el país, son parte clave de la jornada festiva.​

Transmitidos en todo el país, son parte clave de la jornada festiva.​ Festival de Acción de Gracias en Plymouth, Massachusetts: Recreaciones históricas y desfiles relacionados con el primer Thanksgiving.​

Recreaciones históricas y desfiles relacionados con el primer Thanksgiving.​ Macy’s Holiday Parade (Seattle): Desfile especial el día después de Thanksgiving.​