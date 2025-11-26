El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), que se celebra el jueves 27 de noviembre de 2025, es un día festivo donde muchas tiendas cierran, pero el caos de olvidar un ingrediente clave o necesitar una botella de vino de última hora es real. ¡Que no cunda el pánico! Hemos preparado una guía esencial de tiendas y supermercados en California que probablemente mantendrán sus puertas abiertas con horarios especiales para cubrir todas tus urgencias de última hora, desde cualquier ingrediente faltante para la cena hasta un accesorio para tu atuendo.

Saber qué estará abierto y qué estará cerrado el feriado es crucial para ahorrar tiempo de búsqueda y dedicarlo a la celebración familiar. Aunque la mayoría de los supermercados grandes cierran, algunas farmacias y tiendas de conveniencia suelen operar. Además de las tiendas de comestibles, algunos restaurantes ofrecerán la cena de pavo completa, e incluso hemos incluido información sobre los estados donde las licorerías pueden operar el Turkey Day.

Es importante recordar la regla de oro: siempre llama a la ubicación más cercana de tu tienda de preferencia para confirmar sus horarios de apertura antes de ir. Con esta planificación, podrás garantizar que tu mesa de Thanksgiving esté completa y disfrutar de la celebración sin estrés.

Revisa los lugares donde podrás hallar opciones de entrega de cenas y pavos gratis por Thanksgiving (Foto: Freepik)

¿Qué supermercados y tiendas minoristas estarán abiertos o cerrados en Thanksgiving?

Algunas cadenas de supermercados como Ralphs, Whole Foods, Save Mart y Sprouts estarán abiertas el Día de Acción de Gracias, pero con horario reducido y horas que dependen del lugar.​

Target, Walmart, Costco y Best Buy estarán cerrados durante el día.​

Tiendas como Bass Pro Shops, Big Lots y Cabela’s sí abrirán, aunque tendrán horarios limitados.​

Vons y Albertsons abrirán en horario reducido, generalmente de 6 a.m. a 4 p.m..​

Ralphs estará abierto de 6 a.m. a 10 p.m..​

Lucky y FoodMaxx abrirán en el área de la Bahía de 6 a.m. a 6 p.m..​

Sprouts Farmers Market también tendrá horarios recortados, por lo general hasta las 2 p.m..​

Costco, Walmart y Sam’s Club estarán cerrados el Día de Acción de Gracias.​

Se debe verificar el horario local, ya que puede haber variaciones entre sucursales.

Lista de supermercados abiertos en California el 27 de noviembre de 2025

El 27 de noviembre de 2025, varios supermercados estarán abiertos en California, aunque con horarios reducidos. Entre las cadenas que confirmaron apertura ese día se encuentran Ralphs, Whole Foods, Save Mart y Sprouts. Es importante verificar los horarios específicos en cada sucursal, ya que pueden variar según la ubicación.​

Además, supermercados regionales como Stater Bros y algunos Safeway también estarán abiertos en ciertas zonas, pero no está garantizado para todas las sucursales del estado. Se recomienda consultar directamente la web o llamar al establecimiento más cercano para detalles precisos.​

Respecto a Walmart, Target y Costco, todas estas grandes cadenas estarán cerradas en California por el feriado de Thanksgiving.​

¿Qué restaurantes y cafeterías estarán abiertos o cerrados en Día de Acción de Gracias?

Varias cadenas nacionales de restaurantes estarán abiertas, muchas ofreciendo menús especiales de Thanksgiving; entre ellas IHOP, Kona Grill, Maggiano’s, Macaroni Grill, McDonald’s, Popeyes, Ruby Tuesday, Starbucks y Waffle House. El horario puede variar y se sugiere llamar antes de visitar.​

Cierran ese día Chick-fil-A, Chili’s, Chipotle, Panera Bread, Panda Express y Olive Garden.​

¿Qué tiendas minoristas y farmacias estarán abiertos o cerrados en Thanksgiving?

CVS y Walgreens generalmente tendrán sucursales abiertas por el Día de Acción de Gracias, aunque las farmacias pueden operar en horario reducido.​

Big Lots y Bass Pro Shops, así como algunas tiendas de conveniencia, estarán abiertas, pero sus horarios pueden variar según el local.​

Target y otras cadenas principales suelen estar cerradas en Thanksgiving.

El Día de Acción de Gracias se celebrará el próximo 27 de noviembre en Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Qué restaurantes estarán abiertos este 27 de noviembre por Thanksgiving?

Muchas cadenas como Denny’s, IHOP, Cracker Barrel, Maggiano’s Little Italy, Bob Evans, Boston Market, y Golden Corral estarán abiertas y ofrecerán menús especiales de Thanksgiving.​

Restaurantes locales pueden abrir, pero se recomienda llamar con anticipación para confirmar el horario.

Establecimientos como McDonald’s, Subway y Starbucks operan con horario variable según la ubicación; es imprescindible verificar con la sucursal más cercana.​

¿Qué atracciones y lugares de ocio abrirán o cerrarán en el Día de Acción de Gracias?

Algunas atracciones turísticas, jardines y cines permanecerán abiertos, como Descanso Gardens o el New Beverly Cinema en Los Ángeles, pero los horarios pueden variar y es recomendable consultar directamente cada sitio.​

¿Qué oficinas de gobierno y servicios públicos abrirán en Thanksgiving Day?

Las oficinas estatales, municipales y federales, incluyendo correos y juzgados, permanecerán cerradas el jueves 27 de noviembre y el viernes siguiente, según el calendario oficial de feriados de California.

Los bancos y el mercado de valores, así como los servicios postales (USPS), también estarán cerrados.​

Las bibliotecas públicas y departamentos de vehículos motorizados (DMV) también estarán cerrados.

Servicios de barrido de calles y otras operaciones municipales estarán suspendidos en muchas ciudades.​

¿El transporte público operará con normalidad en el Día de Acción de Graicas?

El servicio de trenes, autobuses y metro operará según el horario de fin de semana o día festivo; por ejemplo, Capitol Corridor, GTrans, Golden Gate Transit, Big Blue Bus y SacRT tendrán programación especial de domingo/feriado.​ Asimismo, no se ofrecerá servicio regular en algunas rutas, y la atención al cliente puede estar suspendida.​