Siempre que se acerca fin de mes, muchas personas que reciben ayudas del Seguro Social de Estados Unidos se preguntan cuándo exactamente llegará su depósito. Y no es para menos: ese dinero representa un alivio importante para quienes dependen de él cada mes. Por ello, quiero contarte quiénes son los que están a punto de cobrar, de acuerdo con una información que ya está confirmada.

Resulta que esta semana hay un ajuste importante en el calendario de pagos del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). Si tú o alguien que conoces forma parte de este grupo de beneficiarios, te conviene leer con atención, porque el dinero llegará antes de lo habitual.

¿POR QUÉ SE ADELANTA EL PAGO DEL SSI?

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), el pago del SSI, que normalmente se entrega el primer día de cada mes, será depositado este viernes 31 de octubre. La razón es simple: el 1 de noviembre cae en fin de semana, y para evitar retrasos en la entrega, la SSA decidió adelantar el depósito. Esta medida es algo que todos los años ocurre, por lo que no es de llamar la atención en quienes ya están acostumbrados a ella.

Lo que sí debes tener claro es que esto no significa que se esté otorgando un pago extra. Es, simplemente, el cheque de noviembre que se adelantará unos días para que nadie tenga que esperar más de lo necesario.

¿QUIÉNES RECIBEN ESTE PAGO DEL 31 DE OCTUBRE?

El depósito será enviado a los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Este programa fue creado para ayudar a personas mayores de 65 años, adultos con discapacidad y jubilados de bajos ingresos que necesitan un ingreso mensual para cubrir gastos básicos como alimentos, vivienda o medicamentos.

Los montos varían según cada caso, pero actualmente los pagos oscilan entre US$900 y cerca de US$2,000 mensuales, dependiendo de los ingresos y recursos personales del beneficiario.

¿CUÁNDO RECIBIRÁN SUS PAGOS LOS DEMÁS BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL?

Miércoles 12 de noviembre: nacidos entre el 1 y el 10 de cada mes.

Miércoles 19 de noviembre: nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 26 de noviembre: nacidos entre el 21 y el 31.

