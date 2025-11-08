Elon Musk podría recibir una compensación de hasta 1 billón de dólares, siempre y cuando cumpla una serie de metas de desempeño la próxima década. Este fue el acuerdo al que llegaron los accionistas de Tesla tras aprobar uno de los paquetes salariales más grandes en la historia. A raíz del revuelo que ha provocado esta decisión por la aprobación de tan ambicioso programa, Mag El Comercio te da a conocer cuáles son las condiciones que debe cumplir el multimillonario.

Es preciso mencionar que este acuerdo fue respaldado por alrededor del 75% de los accionistas presentes en la asamblea general celebrada en Austin, Texas. La votación no incluyó el 15% de acciones de la empresa que Musk ya posee; por lo tanto, la aprobación fue ampliamente mayoritaria. Solamente, el fondo soberano de Noruega, el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (CalPERS) y las firmas de asesoría Glass Lewis e ISS votaron en contra al considerar excesivo el monto del incentivo.

De esta forma, Musk permanecerá al frente de la empresa estadounidense. “Lo que estamos a punto de emprender no es simplemente un nuevo capítulo en el futuro de Tesla, sino un libro completamente nuevo (…). Otras juntas de accionistas son muy aburridas, pero las nuestras son un exitazo. ¡Miren esto! ¡Esto es increíble!”, señaló tras subir al escenario.

Elon Musk interviene en la 27.ª Conferencia Global Anual del Instituto Milken en el Beverly Hilton de Los Ángeles el 6 de mayo de 2024 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

LO QUE DEBE CUMPLIR ELON MUSK PARA RECIBIR EL PAGO DE 1 BILLÓN DE DÓLARES

A continuación, las condiciones que debe cumplir el magnate en el plazo de una década para que pueda recibir millonario monto:

1. Aumentar la capitalización bursátil de Tesla de US$1.4 billones a US$8.5 billones, para ello debe incrementar el valor de sus acciones en 466% respecto al precio actual.

2. Logros operativos y productivos

Vender 20 millones de vehículos eléctricos.

Fabricar y poner en el mercado al menos un millón de robots Optimus y otro millón de autos autónomos (robotaxis).​

3. Hitos tecnológicos y comerciales

Alcanzar metas sobre inteligencia artificial, robotización y el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas.

La expansión de los “robotaxis” y robots humanoides.

4. Seguir liderando Tesla. En caso de cualquier sucesión interna durante la vigencia del plan, debe contar con la aprobación de la junta de accionistas.

5. No percibir salario fijo. No recibirá ningún centavo, ya que todo el incentivo se otorgará en forma de acciones de Tesla cuando se cumpla lo establecido.

En el caso de que Elon Musk no cumpla con esas metas dentro del período establecido, no recibirá el total del paquete de acciones asignadas. El acuerdo es claro.

Elon Musk observa mientras habla durante su visita a la feria de startups tecnológicas e innovación Vivatech en el centro de exposiciones Porte de Versailles de París, el 16 de junio de 2023 (Foto: Alain Jocard / AFP)

