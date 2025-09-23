Errol Musk, el padre del hombre más rico del mundo vuelve a estar bajo el foco público, pero esta vez no por sus disputas familiares con Elon Musk, sino por un escándalo mucho más grave: un informe revelado por el New York Times detalla múltiples acusaciones de abuso sexual infantil contra Errol Musk desde 1993, basadas en registros policiales y testimonios de familiares.

Entre los relatos más delicados está el de su hijastra, quien asegura que fue víctima desde los cuatro años. Años después, Errol tuvo al menos un hijo con ella ya en la adultez, un hecho que en su momento generó controversia internacional. Pese a las denuncias, el empresario sudafricano —hoy de 79 años— rechaza categóricamente los señalamientos, calificándolos de “falsos y extremadamente absurdos”.

¿QUIÉN ES ERROL MUSK?

Errol Musk es un empresario sudafricano, ingeniero y patriarca de la familia Musk, conocido por su papel en la vida de Elon Musk, el magnate de Tesla y SpaceX. Nacido en 1946, Errol fue miembro del Ayuntamiento de Pretoria y copropietario de una mina de esmeraldas en Zambia durante los años de prosperidad en Sudáfrica. Se casó al menos tres veces y tiene nueve hijos e hijastros, incluyendo a Elon, Kimbal y Tosca Musk, fruto de su primer matrimonio con Maye Haldeman.

LAS GRAVES ACUSACIONES CONTRA ERROL MUSK

Las acusaciones de abuso sexual infantil contra Errol Musk no son recientes y, pese a que existen registros policiales de tres investigaciones, nunca terminaron en cargos criminales, de acuerdo con un reportaje del New York Times. El medio aseguró que las acusaciones contra Errol Musk, al menos cinco familiares —hijos e hijastros— afirman que fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por el ingeniero sudafricano en Sudáfrica y California.

Elon Musk, quien mantiene una relación distanciada con su padre, evitó dar comentarios al medio, aunque en entrevistas anteriores lo ha descrito como un “ser humano terrible” y con quien no existe posibilidad de reconciliación.

El New York Times reveló detalles de testimonios familiares que no prosperaron en los tribunales (Foto: AFP)

La reacción de Errol Musk

En declaraciones al Times, Errol Musk negó todo, acusando a sus familiares de inventar las versiones con el supuesto fin de extorsionar a Elon. Aseguró que nunca cometió abusos y que los relatos son una campaña en su contra.

Incluso así, la publicación deja ver que la distancia entre padre e hijo podría estar directamente vinculada a estas acusaciones. Elon recibió en 2010 una carta de cinco páginas de un pariente que le pedía ayuda frente a los señalamientos, aunque no está claro si actuó tras recibirla.

¿Cuál es la relación de Elon Musk con su padre?

La relación de Elon con su padre siempre ha sido turbulenta. En 2017, el fundador de Tesla lo llamó “malvado” en una entrevista con Rolling Stone, asegurando que “ha cometido casi todos los crímenes que puedas imaginar”. Este nuevo informe solo ahonda en esa fractura familiar y pone de relieve cómo su infancia pudo estar marcada por episodios oscuros más allá de las diferencias personales.

Los testimonios, aún sin cargos penales, colocan a Errol Musk en el centro de un caso mediático que podría seguir revelando repercusiones para la dinastía Musk.

Elon Musk evitó pronunciarse sobre las acusaciones contra su padre, con quien mantiene una relación distante (Foto: EFE)

