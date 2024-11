Preocupado por la caída de la natalidad y el descenso de la población, Elon Musk decidió enfrentar a lo que él llama el fenómeno que amenaza la civilización. ¿De qué manera? Trayendo al mundo bastante descendencia, pues tiene 12 hijos. ¿Quiénes son las madres de sus descendientes? A continuación, cada una de las mujeres con la que el CEO de Tesla se convirtió en padre.

Cabe mencionar que de todos los hijos que trajo al mundo el magnate y activista político conservador, uno falleció; mientras que otra ha decidido romper lazos con él.

Elon Musk sostiene a su hijo X A-XII durante una visita a la planta de automóviles eléctricos de la compañía en Gruenheide, cerca de Berlín, este de Alemania, el 13 de marzo de 2024 (Foto: Odd Andersen / AFP)

LAS MADRES DE LOS HIJOS DE ELON MUSK

Aunque Elon Musk ha tenido varias parejas, no con todas se convirtió en papá. Tres fueron las mujeres que le dieron la alegría de tener más de un hijo. Ellas son:

JUSTIN WILSON (6 hijos)

Con ella, Elon Musk tuvo seis hijos (Foto: Justin Wilson / Instagram)

Elon Musk estuvo casado con Justin Wilson de 2000 a 2008, periodo en el que tuvieron seis hijos. En 2002, nació Nevada Alexander Musk, quien falleció a las diez semanas por el síndrome de muerte súbita. Dos años después, en abril de 2004, a través de fecundación in vitro, dieron la bienvenida a sus gemelos Griffin y Xavier, este último es la hija trans del magnate con quien rompió todo tipo de lazos. Finalmente, en enero de 2006, recibieron a sus trillizos Damian, Saxon y Kai.

Wilson nació el 2 de septiembre de 1972 en Ontario, Canadá. Es una escritora que se convirtió en la primera esposa del inversor sudafricano. Ambos se conocieron durante su estancia en la Universidad de Queen.

GRIMES (3 hijos)

Con Grimes, Elon Musk tuvo tres hijos (Foto: Angela Weiss / AFP)

El 7 de mayo de 2018, Musk comenzó a salir con la cantante canadiense Grimes, con quien tuvo tres hijos. Ella dio a luz a X AE A-XII Musk el 4 de mayo de 2020. Si bien, terminaron en septiembre de 2021, en diciembre de ese mismo año dieron la bienvenida a su segunda hija Exa Dark Sideræl mediante gestación subrogada, algo que hicieron público recién en marzo de 2022. En septiembre de 2023, confirmaron que habían tenido un tercer hijo al que llamaron Tau Techno Mecanicus, nacido a mediados de junio de 2022.

Grimes Vancouver es una cantante, compositora, productora discográfica, artista visual y directora de vídeos musicales canadiense, que nació en Columbia Británica, el 17 de marzo de 1988.

SHIVON ZILIS (3 hijos)

Con ella, Elon Musk tiene tres hijos (Foto: Shivon Zilis / X)

Con Shivon Zilis, el CEO de Tesla tiene tres hijos. En noviembre de 2021 nacieron sus gemelos Strider y Azure, la noticia se hizo pública en julio de 2022 a través de Insider. Y a inicios de 2024, ellos dieron la bienvenida a un nuevo integrante. Se desconoce el nombre y sexo de su bebé. “Todos nuestros amigos y familiares lo saben. No emitir un comunicado de prensa, lo que sería extraño, no significa ‘secreto’”, dijo Musk a Page Six.

Zilis es directora de operaciones y proyectos especiales en Neuralink, una empresa de implantes cerebrales de Musk, además de ser una capitalista de riesgo canadiense. Nació el 8 de febrero de 1986.