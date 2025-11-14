Ante la inminente llegada de una serie de fuertes tormentas que se dirigirán al sur de California, las respectivas autoridades de este estado han puesto en marcha, de manera urgente e inmediata, un plan de emergencia con el propósito de salvaguardar la integridad física de sus distintos residentes.

Según las declaraciones emitidas por el gobernador, Gavin Newson, esta iniciativa se materializa en el despliegue de 274 efectivos especializados, quienes serán distribuidos estratégicamente en los condados de Los Ángeles, Orange y Venturas, lugares más propensos a sufrir el impacto de las tormentas.

Adicionalmente, estarán disponibles diversas unidades del cuerpo de bomberos, excavadoras y helicópteros. Todos estos equipos tendrán el propósito de llevar a cabo labores de búsquedas y rescates.

El gobernador, Gavin Newson, confirmó que se puso un plan de emergencia ante la posible llegada de tormentas. (Crédito: Freepik)

Consejos rápidos para posibles tormentas severas en el sur de California

De acuerdo con la organización Listos California, es necesario seguir estas recomendaciones para que estés preparado ante la presencia del fenómeno meteorológico:

Es recomendable que busques información actualizada en los medios de comunicación. Para ello, es necesario recurrir a los canales oficiales de televisión, radio y servicios de emergencia del condado.

No abandones tu hogar ni el lugar donde estás hospedado, a menos que las autoridades lo indiquen.

Evacúa a todas las personas y animales a terrenos elevados en caso de inundaciones. Si quedaste atrapado dentro de tu casa, dirígete a los pisos superiores.

No conduzcas en zonas inundadas ni camines por aguas en movimiento.

Si conduces con vientos fuertes, reduce la velocidad y mantén una distancia segura de otros vehículos.

En caso estés al aire libre durante los vientos fuertes, busca refugio inmediatamente. Aléjate de los árboles y cables eléctricos.

Carga completamente las baterías de respaldo.

Mantén los medicamentos refrigerados y los dispositivos médicos cargados.

Es necesario tener en consideración las recomendaciones ante la inminente llegada de tormentas en California. (Foto: AFP)

Qué es una tormenta

La Organización Panamericana de Salud (OPS) define este fenómeno meteorológico como grandes sistemas de nubes y tormentas eléctricas que giran. Surgen de las aguas tropicales o subtropicales y tienen una circulación cerrada de bajo nivel que gira en sentido contrario a las aguas del reloj. Se clasifican en 4 categorías:

Depresión tropical: ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 38 mph.

ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 38 mph. Tormenta tropical: ciclón tropical con vientos máximos de 39 a 73 mph.

ciclón tropical con vientos máximos de 39 a 73 mph. Huracán: ciclón tropical con vientos máximos de 74 mph.

ciclón tropical con vientos máximos de 74 mph. Huracán mayor: ciclón tropical con vientos máximos de 111 mph o más.