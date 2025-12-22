Cada 22 de diciembre, España se paraliza con el Sorteo de Navidad y, aunque las matemáticas dicen que todas las bolas tienen la misma probabilidad, la historia nos cuenta una versión diferente sobre la suerte. En el Teatro Real, ciertos números parecen tener una conexión especial con el bombo, alimentando supersticiones que agotan décimos en administraciones míticas como Doña Manolita o La Bruixa d’Or.

El número 5 se ha coronado como el rey absoluto de las terminaciones, mientras que combinaciones como el 85 o el 57 se han convertido en auténticos fetiches para los buscadores de fortuna. Pero la magia no acaba ahí; incluso existen dos números completos que han logrado la hazaña de ser premiados con el primer premio en dos ocasiones distintas a lo largo de los siglos.

Analizar estas estadísticas no garantiza el éxito, pero sí nos da pistas sobre qué décimos “vuelan” de las ventanillas mucho antes del puente de diciembre. Si quieres saber qué cifras tienen el historial más brillante y cuáles son las terminaciones que más se repiten, sigue leyendo nuestra guía con los datos reales del sorteo más esperado del año.

No importa si estás en Miami o Los Ángeles, así puedes ver en directo el sorteo de El Gordo. Sigue la transmisión online de la Lotería de Navidad 2025 sin interrupciones. | Crédito: loteriasyapuestas.es / Composición Mag

¿Cuál es la terminación (última cifra) que más se repite en El Gordo de Navidad?

El número 5 es el líder indiscutible del sorteo. A lo largo de la historia de la Lotería de Navidad, el Gordo ha terminado en 5 en 32 ocasiones. Tras este dígito, los más afortunados son el 4 y el 6, que han aparecido 27 veces cada uno. Por el contrario, la terminación menos agraciada es el 1, seguida del 2 y el 9.

¿Qué dos últimas cifras han salido más veces en el primer premio de la Lotería de Navidad?

La terminación de dos cifras más repetida es el 85, que ha resultado premiada 7 veces. Le sigue muy de cerca el 57, que ha salido en 6 ocasiones. Otros finales muy buscados por los españoles debido a su alta frecuencia (5 apariciones) son el 64, 65, 75 y 97.

¿Hay algún número completo que haya ganado el Gordo de Navidad dos veces?

Aunque parezca imposible entre 100.000 bolas, dos números han repetido el primer premio en la historia del sorteo:

15.640: Resultó ganador en los años 1956 y 1978.

Resultó ganador en los años 1956 y 1978. 20.297: Se llevó el Gordo en 1903 y más recientemente en 2006.

¡Tu décimo puede tener premio! Aprende cómo comprobar la Lotería de Navidad por número y provincia. Sigue este paso a paso para ver si El Gordo llegó a tus manos. | Crédito: loteriasyapuestas.es / Composición Mag

¿Cuáles son las tres últimas cifras con más suerte del Gordo de Navidad?

Existen combinaciones de tres dígitos que han coincidido tres veces como final del Gordo: el 297, 457 y 515. Asimismo, han repetido en dos ocasiones terminaciones como el 094, 098, 400, 452, 590, 640, 704, 758 y 892. Curiosamente, números con tres cifras iguales como el 25.444 o el 35.999 también han sido agraciados.

¿Es mejor comprar un número alto o uno bajo para el Sorteo Extraordinario de Navidad?

Los datos oficiales muestran que el Gordo se ha repartido de forma bastante equilibrada, aunque los números comprendidos entre el 10.001 y el 99.999 han aparecido con una ligera mayor frecuencia que los números bajos (del 00000 al 10.000). Sin embargo, estadísticamente, cualquier número en el bombo tiene exactamente un 0,001% de probabilidades de ganar el primer premio.