Una actividad que está generando gran diversión entre los usuarios es realizar un reto de matemáticas . La dinámica es simple, pero a la vez complicada: hallar el resultado en tiempo récord. El límite de segundos es un factor que ocasiona derrotas inmediatas. Por eso, será importante que sigas el orden correcto de las operaciones para cumplir con el objetivo.

Este tipo de actividades que combinan distintas operaciones son ideales para mantener a tu cerebro en acción. Incluso, adquirirás distintos beneficios conforme los realices diariamente, como resolver con eficacia cualquier problema, potenciar tu agilidad mental y desarrollar tu habilidad investigadora.

Ahora, no solo tendrás que concentrarte para ganar. Es necesario que apliques una famosa regla de matemáticas: PEMDAS . Este acrónimo te revela en qué secuencia debes desarrollar una operación combinada:

Paréntesis.

Exponentes.

Multiplicaciones.

Divisiones.

Adiciones (sumas).

Sustracciones (restas)

Con lo indicado, es momento de que pongas a prueba lo que has aprendido. ¿Estás listo para intentarlo?

¿Cuál es el resultado de este reto matemático?

El enunciado que te pondrá a prueba es el siguiente: 10 - 8 (18 / 3) + 20. Como te comenté anteriormente, es necesario que sigas el orden correcto de las operaciones aritméticas. Tendrás un total de 9 segundos para lograrlo.

Analiza rápidamente este ejercicio y resuélvelo antes de que se agote el tiempo. (Creación: Mag)

Conoce el paso a paso del reto matemático

Presta atención, ya que así es la secuencia para acertar con la respuesta de este ejercicio de matemáticas:

Paso 1: se resuelve la división entre paréntesis.

a) (18 / 3) = 6

Paso 2: se realiza la multiplicación.

b) 8 x 6 = 48

Paso 3: se desarrolla la resta de izquierda a derecha.

c) 10 - 48 = -38

Paso 4: finalmente se suman los últimos dígitos.

d) -38 + 20 = -18

Por lo tanto, la respuesta final de este reto matemático es -18. ¿Acertaste con el resultado?

Este es el proceso correcto para resolver este ejercicio de matemáticas. ¿Lo lograste? (Creación: Mag)

¿Qué errores comunes se cometen al resolver operaciones combinadas y cómo evitarlos?

Cuando un usuario falla al resolver una operación combinada se debe porque olvidan el orden de solución de estos ejercicios (PEMDAS/DOBMAS), pues intentan desarrollar sumas o restas sobre multiplicaciones o divisiones. También suelen equivocarse al manejar signos negativos. Para corregir estos errores es necesario seguir rigurosamente el orden, estar atento a los signos y revisar cada paso antes de avanzar.