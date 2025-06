Si lo que quieres es ampliar tu vocabulario, déjame decirte que llegaste al lugar correcto ya que me he propuesto ayudarte a descubrir aquellos términos del idioma español que son considerados poco comunes o raros y que merecen ser conocidos para no quedarse solo en el diccionario. Ya te expliqué qué es ‘Disosmia’ y también ‘Apandar’, pero hoy te traigo uno que, a simple vista, seguro pensarás que está mal escrito, pero no es así. La palabra del día es ‘Estasis’, ¿sabes su significado?

Para descubrirlo vamos a recurrir a la Real Academia Española (RAE):

Estasis

Del lat. cient. stasis, y este del gr. στάσις stásis; propiamente ‘detención’.

f. Biol. Estabilidad en el proceso evolutivo de las especies. f. Med. Estancamiento de sangre o de otro líquido en alguna parte del cuerpo.

Disfruta aprendiendo y aumentando tu vocabulario del idioma español. (Imagen: Mag / Klipartz)

Desafío del día con la palabra ‘Estasis’

Ahora que ya sabes el significado de esta palabra dentro del idioma español, ¿podrás elaborar una oración usándola? Estoy segura que sí y que te será muy sencillo. Te animo a compartirla conmigo, ya que tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante que también podrás enviar a tus amigos y así desarrollar juntos nuevas habilidades y conocimientos.