¿Eres un usuario que no desiste ante un desafío complicado? Eso demuestra que cuentas con un instinto competitivo y me gustaría ponerlo a prueba con el reto de matemáticas que he diseñado. En unos instantes, visualizarás un enunciado que comprende de distintas operaciones, tales como sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Tu deber es simple: hallar el resultado correcto. Esta actividad determinará si tu cerebro es capaz de razonar con rapidez. ¿Aceptas en realizarlo?

Las matemáticas tienen ese “no sé qué” que despierta tu mente al momento. Según un estudio de la Universidad del Sur de México , resolver problemas matemáticos no solo mejora tu agilidad mental, sino que también ayuda a relajarte. Es la combinación perfecta para liberar el estrés y aclarar la mente.

Antes de que comiences con tu participación, quiero mencionarte que los juegos mentales que te presentamos diariamente son preferidos por muchos usuarios de distintos países, especialmente de Argentina, México y España. Si quieres descubrir la razón, es momento que lo desarrolles. Es más, te presento otra opción que te interesará: el enigma de la sopa.

¿Acertarás con el resultado?

Este es el ejercicio numérico que te pondrá a prueba: (16 / 8) 2 + 15 - 16. Te comentaré que no habrá un límite de tiempo, pero lo ideal sería que lo desarrolles correctamente en cuestión de segundos. Concéntrate y permite que tus habilidades te guíen hacia la victoria.

Reto matemático: Esta prueba te revelará si eres ágil resolviendo problemas numéricos. (Creación: Mag) ×

Conoce la solución del reto matemático

¿Tienes la posible respuesta de este ejercicio? Entonces, prepárate porque ahora descubrirás si ganaste o fallaste en esta ocasión. Primero, se resuelve los dígitos entre paréntesis; luego, se multiplica; y finalmente, se suma y resta de izquierda a derecha. Siguiendo esta lógica, obtienes 3 como resultado.

Reto matemático: ¿Acertaste o fallaste en el resultado de este problema numérico? (Creación: Mag) ×

Si te gustó el reto matemático de hoy, encontrarás más opciones que desafíen tus capacidades si ingresas a la sección Virales de MAG. No solo tendrás actividades recreativas que te brindarán entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo.