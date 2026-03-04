Ha llegado el momento de tomar un descanso en tu recargado día laboral. Tras horas de estar pendiente de lo que ocurre en la pantalla ahora puedes pensar en algo diferente durante unos minutos para distraerte y luego seguir avanzando. Este reto visual pone a prueba tus habilidades de observación. A pesar de su apariencia sencilla, ha captado la atención de millones por su alta dificultad, por lo que es fundamental mantener una concentración total.

En el acertijo visual de hoy deberás identificar la palabra oculta “Perro” en la sopa de letras en un lapso máximo de cinco segundos.

Solucion del reto visual

Si pasaron ya los cinco segundos y aún no encuentras la palabra “Perro”, observa la imagen que te muestro a continuación.

Solución del reto visual: aquí estaba escondida la palabra "Perro". (Imagen: El Comercio Mag) / MAG

Espero que este desafío te haya sido de utilidad para desestresarte. Ahora puedes compartirlo con tus colegas y amigos. Toma el tiempo que cada uno dedica a resolverlo y compartan sus records personales.

