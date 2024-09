Un desafío complicado te espera y necesito que actives tu capacidad visual con la finalidad de conseguir la victoria. Te comentaré que, hace pocos minutos, me animé a desarrollar el presente reto que te enseñaré. Te seré sincero, creí que era fácil, pues se trataba de buscar una palabra; sin embargo, no la encontré porque el tiempo se me agotó. ¿Tu consideras que obtendrás un mejor resultado que yo? De estar concentrado en todo momento, sé que lo lograrás. La prueba de hoy consiste en hallar el vocablo PULGAR en 7 segundos . Es un ejercicio que pondrá en evidencia el nivel de tus habilidades cognitivas y míralo de forma positiva ya que estarías estimulando tu cerebro. ¡Mucha suerte en tu participación!

No visualices este juego como un simple entretenimiento, pues estarías consiguiendo grandes beneficios sin que te des cuenta. A mediano plazo, un reto sería un ejercicio completo para tu cerebro, mejoraría tu razonamiento visual y resolvería problemas rápidamente, tendría una mayor atención al detalle y aumentaría tu proceso de pensamiento. También quiero añadir que los investigadores de la Universidad de Michigan determinan que desarrollar estos juegos por 25 minutos diarios elevaría tu coeficiente intelectual en 4 puntos. ¿Aún sigues dudando en realizar alguno?

¿De qué trata el reto visual?

Como habrás observado, se repite muchas veces la palabra BULGAR en la imagen; sin embargo, debo informarte que solo un vocablo es distinto al resto y es PULGAR. ¿Lo ubicarás en 7 segundos? Lo descubrirás ahora si te motivas a jugarlo. ¡Te deseo mucha suerte!

Reto visual | Activa tu agudeza visual y ubica la palabra pulgar en solo 7 segundos. (Creación: MAG)

¡Descubre la solución!

La única forma de superar este reto visual era que estuvieras concentrado y, lo más importante, que poseas una buena vista. Pese al resultado que hayas conseguido, quiero felicitarte por tener la intención de vencer la dificultad. Sigue desarrollando más y aprovecha esos beneficios que otorga. Conoce la solución en la imagen.

Reto visual | No era sencillo encontrar la palabra, pero es suficiente que lo intentes. (Creación: MAG)

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a MAG en la sección de Virales. En este sitio web no solo encontrarás actividades recreativas que te brindarán momentos de entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo. ¡Muchas gracias por compartir este momento de diversión conmigo!