Para llevar al límite tus habilidades de observación, no hay nada mejor que animarte por las pruebas que están acaparando la atención en redes sociales. Para que lo compruebes tú mismo, hoy te traigo un reto visual que parece sencillo de realizar, pero que muy pocos han logrado vencer por su grado de dificultad. En este deberás identificar una zapatilla que se diferencia del resto en una imagen que, a simple vista, no parece esconder nada, pero te aseguro que sí porque yo misma la preparé para comprobar tu velocidad mental en el primer intento. Antes de que empieces, es importante que sepas que solo te daré 7 segundos para darme el resultado. ¿Estás preparado para asumir este desafío?

Una gran ayuda será saber que hay pequeñas diferencias que marcan la clave para resolver este reto visual. Sin embargo, tienes el reloj en contra, así que te recomiendo que seas muy rápido para escanear toda la ilustración.

¿Podrás superarlo en 7 segundos?

Es momento de poner a prueba tu agudeza visual. Como bien observaste, hay varias zapatillas en el gráfico que te preparé, pero solo una es distinta por un motivo muy claro que debes reconocer en muy poco tiempo. Como te lo dije desde el inicio, solo dispones de 7 segundos para lograrlo y así comprobar que la tuya es una vista de halcón y que ningún detalle se te escapa por más que el nivel de dificultad sea alto. ¿Aceptas el reto?

RETO VISUAL | No pases por alto ningún detalle de esta imagen porque la zapatilla distinta está muy bien oculta. (Foto: MAG)

Conoce la solución del reto visual

El tiempo terminó y es momento de que me des tu respuesta y compruebes si estás en lo correcto. La zapatilla distinta tiene una clara característica: su tonalidad. Si aún no sabes cuál es, pues está ubicada en la parte inferior derecha de la imagen que te presentamos en MAG. ¿Fue sencillo dar con ella? Si la respuesta fue sí, pues te felicito porque tienes vista de halcón y no se te escapa ningún detalle en la vida.

RETO VISUAL | ¿Fue muy difícil encontrar la respuesta? La zapatilla distinta está en la parte inferior derecha de la imagen. (Foto: MAG)

