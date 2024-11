Cada vez que redacto contenido educativo, pretendo otorgarte el mejor entretenimiento y que tu cerebro esté en constante funcionamiento. En esta ocasión, quiero poner a prueba tu observación con un reto visual . El juego no es tan complicado de desarrollar, pero tratará de confundirte en hallar dos palabras que son diferentes a las demás. ¿Te animas a intentarlo? De ser afirmativo, concéntrate y emplea una estrategia para cumplir con el objetivo porque contarás con un máximo de 7 segundos.

Me considero un habitual jugador de retos visuales, ya que me causan diversión en mis tiempos libres, pero eso no sería lo que me motiva más. En realidad, aumentaron el nivel de mi observación y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que te dan estos desafíos.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Ubicarás rápidamente ambas palabras?

Si notaste, la palabra POPA se está repitiendo en muchas ocasiones, pero como te comenté en el anterior párrafo, hay dos que están escritas de manera distinta y son PEPA. Debes ubicarlas antes de que el tiempo llegue a cero. ¿Listo? La cuenta regresiva comienza desde ahora.

Reto visual: En alguna parte de la imagen se están camuflando las palabras PEPA. Búscalas rápidamente. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Fuiste capaz de cumplir con la misión o te costó? Si perdiste, que ello no te desmotive. Te recomiendo que sigas practicando este tipo de juegos y, en cuestión de tiempo, notarás que tus ojos serán capaces de detectar cualquier detalle. A continuación, sabrás en qué parte se ubicaban ambas palabras.

Reto visual: Fíjate en la imagen y conocerás dónde se ubican los objetivos que te solicité. (Creación: Mag)

