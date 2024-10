Una actividad interesante, educativa y que entrenará tu vista son los retos visuales que te presento cada día. Es habitual traerte ese tipo de contenido con el objetivo de entretenerte, pero lo que te enseñaré a continuación no será tan fácil como imaginas. De haber resuelto el ejercicio de palabras sabrás a lo que me estoy refiriendo. En esa oportunidad, observarás una gran cantidad de vocablos “PRUEBA”; no obstante, el detalle es el siguiente: hay un error. ¿Te consideras capaz de encontrarlo antes de que se cumplan los 7 segundos? ¡Confío que lo hallarás!

Este tipo de contenido recreativo te lo recomiendo totalmente. Soy un habitual jugador de retos visuales desde hace un buen tiempo y puedo asegurarte que fue una buena decisión realizar estas actividades. En un principio lo tomaba como un simple entretenimiento, pero conforme pasaban las semanas, descubrí que era una herramienta interesante para activar mi mente y mejoró mi capacidad de observación. Ahora me resulta más sencillo encontrar las cosas pérdidas. Tú conseguirías estos puntos positivos si te acostumbras a mi rutina.

¿Dónde está la palabra errónea?

Una de estas palabras no coincide con las demás y tú deberás decirme cuál es. Está bien escondida, pero sí es posible hallarla si posees una buena observación. Te brindo una serie de recomendaciones que te servirán durante tu participación:

Trata de relajarte y respira profundamente.

No te centres en un solo objetivo. Mira desde diferentes perspectivas.

Concéntrate de principio a fin

Divide la imagen en secciones.

Realiza pausas breves, pero que sea rápidas.

Confía en tu visión periférica.

Reto visual: Concéntrate y trata de encontrar ese error antes de que se acabe el tiempo. (Crédito: Mag)

Conoce la solución del juego

Las posibilidades de perder eran altas, pues tenías pocos segundos. Pese a ello, te felicito por contar con esa valentía de intentarlo. ¿Deseas conocer la solución? En la siguiente imagen cuál era la falla.

Reto visual: El error en este juego era que una de las palabras decía "PRUEPA". ¿Lo hallaste? (Crédito: Mag)

Qué beneficios te brindan los retos visuales

Son juegos mentales que tratan de desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y tu atención mejoran considerablemente. En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.

