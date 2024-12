Cuando hablamos de diversión no siempre nos referimos a los juegos, sino a aquellos desafíos que encontramos en redes sociales y que nos permiten reforzar conocimientos o aprender otros de una manera lúdica. Hoy quiero que ejercites tu cerebro de una forma peculiar y es uniéndote a este reto matemático que sacará a la luz todo lo que aprendiste de números en el colegio. La tarea no es nada complicada, solo requiere de toda tu atención y que evites cualquier tipo de distracción ya que solo tienes 7 segundos para encontrar la respuesta.

Con el tiempo que llevo creando este tipo de pruebas he notado que más de uno se ve impulsado a solucionarlas, pero no todos hallan el método correcto para hacerlo debido a que se olvidan de un aspecto crucial: mantener el orden en las operaciones. La idea es que logres perfeccionar tu gran habilidad mental y que las matemáticas no se vuelvan algo tedioso o complicado.

Y es que estos ejercicios suelen tener la etiqueta de ‘muy complejos’ y ponen a prueba tu ingenio; además, te permiten tener un rato de sano entretenimiento así como desarrollar tu atención, memoria, razonamiento lógico y pensamiento crítico. A esto se suma el generar el desarrollo de habilidades analíticas y mejorar el rendimiento académico y profesional; sin embargo, si te sigues preguntando por qué enfocarte en las matemáticas en este momento de tu vida, desde la Universidad Nacional de Asunción destacan que “esta ciencia permite descubrir y explicar una enorme cantidad de fenómenos y tienen el potencial de abrirnos caminos hacia nuevos conocimientos que nos permitan llevar nuestra humanidad y nuestra mente a otro nivel”. Ahora sí, ¿estás listo para el reto de hoy?

Mira atentamente el reto matemático

Es momento de poner a prueba todo tu razonamiento y resolver rápidamente este reto lleno de números. El ejercicio matemático es el siguiente: 77÷7×3+2-4 = ?

Esta es la ecuación que, aunque parece sencilla, muy pocos han logrado resolver, ¿te animas a probar suerte? (Imagen: Mag)

Cuál es la respuesta a este reto matemático

Se terminó el tiempo y es momento de que compruebes si tenías razón y tus conocimientos no te fallaron. Lo primero que debías hacer era resolver la división de 77 ÷ 7 que da 11. Ese número lo multiplicas con el 3 y tienes 33. Finalmente te quedaba 33 + 2 - 4 y ahí tenías la respuesta de 31. ¿Lo conseguiste? Si es así te felicito porque acabas de demostrar que los números sí son lo tuyo, pero si en algo dudaste, es recomendable que sigas practicando para que aumentes tus conocimientos en matemáticas.

Esta es la forma correcta de solucionar este problema numérico. ¿Lo hiciste bien? (Imagen: Mag)

Si este reto matemático de hoy fue de tu total agrado y quedaste sorprendido con el resultado por lo que quieres enfrentar más pruebas para tu mente y visión, te invito cordialmente a visitar Mag con frecuencia. No solo encontrarás información de las últimas tendencias sino que estarás atento a mis actualizaciones y nuevos desafíos. Si estos te gustan, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante que también podrás compartir con tus amigos y así desarrollar juntos nuevas habilidades.