Hay muchas personas que sonríen en diversas circunstancias y dan la impresión de tener una vida placentera, pero no pueden afirmar que todo es color de rosa en su día a día o cuando se toman un momento a solas. Si estás dentro de este grupo, ¿te has puesto a pensar por qué no eres totalmente feliz? Hoy te traigo un test de personalidad que te permitirá iniciar un viaje de autoexploración para encontrar las posibles razones o qué es lo que te está faltando para disfrutar al máximo de este sentimiento de alegría plena. Para esto solo deberás elegir una de las tres lunas que aparecen en la imagen, la que más te guste.

En muchas ocasiones los miedos, inseguridades, emociones o arrastrar ciertos hábitos y formas de pensar nos frenan, impidiéndonos alcanzar esa sensación de plenitud que tanto deseamos. Y es que por más que los obstáculos parezcan insuperables, está en nosotros encontrar el camino correcto para estar bien.

Con este test de personalidad podrás descifrar qué es aquello que te falta para poder llegar a sentir la plena felicidad y cómo es que podrías darle vuelta a tu situación. Para esto solo deberás elegir una de las tres lunas que aparecen en la imagen y revisando luego los resultados. Así tendrás la oportunidad de conocerte a profundidad y saber lo que te impide ser feliz en la actualidad. Eso sí, este ejercicio solo debe ser visto con fines de entretenimiento y no tomado como una evaluación psicológica profunda, ¿estás listo? Entonces, empecemos.

Observa la imagen del test de personalidad

Descubre por qué no eres feliz con solo elegir una de las lunas. (Imagen: Mag)

Mira los resultados del test de personalidad

¿Elegiste la luna #1?

Si eliges esta estrella, es probable que tu falta de felicidad provenga de un enfoque excesivo en lo que otros piensan de ti. Eres muy consciente de las opiniones ajenas y te esfuerzas por agradar a todos, lo que te deja poco espacio para ser auténtico. Con el tiempo, esta preocupación constante por complacer a los demás puede hacerte sentir agotado y desconectado de tu verdadero yo. Cada vez que sacrificas tus propios deseos o necesidades para ganar la aprobación de otros, te alejas un poco más de lo que realmente te hace feliz. Para encontrar la verdadera felicidad, necesitas centrarte más en tus propios deseos y menos en la aprobación externa. Esto implica aprender a decir “no” cuando algo no resuena contigo y a tomar decisiones que reflejen tus valores y aspiraciones, sin miedo al juicio de los demás. Recuerda que la única opinión que realmente importa es la tuya.

¿Elegiste la luna #2?

Si eliges esta estrella, es posible que la razón por la que no eres feliz esté relacionada con expectativas no cumplidas. Tiendes a soñar en grande y a establecer metas altas, pero cuando las cosas no salen como planeas, te frustras. Esta frustración puede hacerte sentir insatisfecho, como si nada de lo que haces fuera suficiente. Sin embargo, tu desafío es aprender a disfrutar del camino, no solo del destino. La felicidad no reside únicamente en alcanzar tus grandes metas, sino en los momentos cotidianos que construyen tu vida. Acepta que no todo saldrá como lo imaginas, y encuentra satisfacción en los pequeños logros diarios. Cada paso, por pequeño que sea, es un avance hacia tus sueños. Recuerda que la vida es un viaje, y cada experiencia, incluso los tropiezos, tiene un valor que contribuye a tu crecimiento. Al aprender a celebrar estos pequeños éxitos, comenzarás a sentir una felicidad más constante.

¿Elegiste la luna #3?

Si eliges esta estrella, podrías estar revelando que tu infelicidad proviene de vivir en el pasado. Es posible que te aferres a viejos recuerdos, rencores o arrepentimientos que no te permiten avanzar. Tal vez revives constantemente momentos que te hirieron o decisiones que desearías haber tomado de manera diferente. Esta tendencia a aferrarte al pasado te mantiene atrapado en un ciclo de pensamientos negativos que impide que disfrutes del presente y vislumbres un futuro lleno de posibilidades. Puede que te cueste soltar lo que ya no tiene remedio, lo que te lleva a cargar con un peso emocional innecesario. Este peso no solo te frena, sino que también limita tu capacidad para ver las oportunidades que se presentan en tu vida actual. Para ser feliz, es esencial que te enfoques en el presente y te permitas construir un futuro mejor. Reconoce que el pasado no puede cambiarse.

¿Te interesó este test visual? Puedes leer más contenido similar en Mag . No solo encontrarás información de las últimas tendencias sino que estarás atento a mis actualizaciones y nuevos desafíos. Si estos te gustan, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante que también podrás compartir con tus amigos y así desarrollar juntos nuevas habilidades.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).