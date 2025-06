Un rasgo que no somos capaces de detectar en una persona es la manipulación. Con unas simples palabras o acciones, podemos ceder a las verdaderas intenciones de otros. ¿Tú usas este recurso para aprovecharte de los demás? Te recomiendo que desarrolles este test de personalidad que te revelará esta información en menos de lo que imaginas.

¿Realmente de qué trata la manipulación? Aquellas personas que poseen esta peculiaridad buscan ejercer alguna influencia sobre el comportamiento de alguien, induciendo a la toma de decisiones para su propio beneficio. No es fácil percibirlo y eso ocasionaría que estemos dispuestos a aceptar todo lo que nos proponen.

Con la prueba que te mostraré a continuación, sabrás si este rasgo está en tu interior. Solo tendrás que elegir una de las tres manos mostradas. No tienes por qué dudar de cuál es la mejor opción, pues no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Listo para participar? Ten en cuenta que este test visual se diseñó para que te entretengas y no debes tomarlo como una evaluación psicológica real.

Observa la imagen del test de personalidad

Una de estas manos te revelará un importante mensaje sobre tu ser interior. (Creación: Mag / Freepik)

Conoce los resultados del test de personalidad

¿Qué revela las manos #1?

No eres una persona de rodeos ni juegos. Cuando algo te molesta y quieres expresarlo, no dudas en decirlo de manera abierta, pero con respeto. Manifiestas lo que piensas sin miedo a ser malinterpretado, pero lo más resaltante de ti es que pretendes encontrar alguna solución. No culpas ni juzgas, al contrario, buscas la comunicación.

¿Qué revela las manos #2?

De manera frecuente, sueles amenazar con el silencio, el enojo o te indignas para obtener la compasión de alguien y, lamentablemente, lo consigues. Hace sentir que dicha persona es culpable del sufrimiento que estás sintiendo, pese a que sea mentira. Eso ocasiona que la otra parte busque maneras de “resolver” este inconveniente y obtengas la victoria.

¿Qué revela las manos #3?

Estás acostumbrado a las frases típicas “si me quisieras, harías esto” o “me estás haciendo mucho daño”. Es más, recuerdas los favores pasados que brindaste para conseguir lo que deseas. Eso provoca que la otra persona se sienta culpable de no cumplir las expectativas. Siempre recurres a la presión emocional.

Para entender mejor qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra los define como herramientas psicométricas utilizadas por profesionales como médicos, psicólogos y psiquiatras para evaluar diferentes aspectos de la personalidad. Estas pruebas ayudan a analizar cómo una persona piensa, siente y se comporta, y su propósito principal es proporcionar información útil para diagnosticar trastornos, orientar tratamientos y prevenir problemas mentales.