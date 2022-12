De no creer. Un joven argentino se hizo viral tras perder la oportunidad de conocer a Lionel Messi luego de que su madre le pidiera que la acompañe a realizar algunos trámites. Su progenitora no dudó en grabar dicho acontecimiento y de inmediato, compartió el material en su grupo de WhatsApp . “Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un tramite, no podía y terminó en la casa de Dios. El literal falte a la escuela y vino Messi”, sostuvo el hijo de la señora que tuvo el grato momento de conocer al actual campeón del mundo.

