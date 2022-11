Ante Suiza por la segunda jornada del grupo H, la selección de Brasil espera mostrarle al mundo que sigue siendo un fuerte candidato al título en Qatar 2022 pese a la baja de dos titularísimos: el astro Neymar y el lateral Danilo.

El ‘scratch’ de Tite tiene la chance de dar un golpe de mesa sin su principal figura, lesionada del tobillo derecho en el debut victorioso ante Serbia (2-0), en un duelo que se disputará en el estadio 974 de Doha y donde puede sellar su paso anticipado a octavos de final.

Tite y el astro del PSG confían en que volverá a tener minutos en el torneo, pero la realidad es que su espacio deberá ser ocupado en la segunda salida brasileña en el Grupo G, que lidera con tres puntos. Suiza tiene los mismos después de derrotar a Camerún (1-0).

El ganador del partido pasará de ronda desde que el adversario que enfrenta en el tercer duelo (Camerún, en el caso brasileño; Serbia, en el suizo) no triunfe en el Al Janoub.

Aunque es una baja sensible, el seleccionador de Brasil tiene varias cartas para suplir a ‘Ney’. Debido a sus numerosas ausencias por sanción o lesión, la ‘Seleção’ aprendió a vivir sin su estrella: sin él, alzó la Copa América 2019 y no perdió en los siete juegos del clasificatorio sudamericano en los que no estuvo (cinco victorias, dos empates).

En cuatro de esos cotejos, Lucas Paquetá asumió el testigo del crack. El volante del West Ham jugó de ‘8′ contra Serbia, pero puede subir de línea y dar entrada a un volante mixto como Fred o Bruno Guimaraes.

Rodrygo, de 21 años, se ha perfilado como un futbolista “comodín”. Entre sus dotes polifuncionales está el de jugar como ‘10′, una posición que ya ha ejecutado en el Real Madrid.

También cabe la posibilidad de que Everton Ribeiro lidere la creación para alimentar a Richarlison, autor de un doblete ante Serbia, una chance más remota porque en el Flamengo suele jugar por las bandas.

POSIBLES ALINEACIONES BRASIL VS SUIZA