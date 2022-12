¿Dónde ver TV Azteca, Brasil vs. Corea del Sur En vivo por Mundial Qatar 2022?

Vía TV Azteca o Azteca 7 , Brasil chocará ante Corea del Sur en vivo online por octavos de final del Mundial Qatar 2022 desde las 14:00 horas de Perú y 13:00 horas de México.

La selección brasileña avista los cuartos de final en una situación de urgencia, con dos jugadores lesionados , dos tocados y uno en fase de recuperación; no es la situación ideal para Tite y los suyos ante una Corea del Sur dispuesta a dar sorpresas.

Brasil vs. Corea del Sur: horarios en el mundo

México – 1:00 p.m.

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 8:00 p.m.

Los coreanos dejaron fuera a última hora a Uruguay y consiguieron una de sus victorias más prestigiosas ante Portugal, señales de alerta para una Brasil que ha perdido el aura de invencible con la derrota ante Camerún.

Sin embargo, la gran novedad de Brasil será la vuelta de Neymar, como confirmó Tite en rueda de prensa. El brasileño, con solo dos entrenamientos en el bolsillo, tendrá minutos ante Corea del Sur. Solo queda saber si como titular o como suplente.

Los problemas para Brasil llegan en los laterales, ya que el único que está al 100 % es Dani Alves, y esta no es una opción fiable para esta etapa del torneo. Alex Telles no va a volver a jugar y Alex Sandro está tocado. Ante esta situación, Tite tendrá que alinear a Éder Militao en el carril derecho y a Danilo, a banda cambiada, en el izquierdo.

Brasil vs. Corea del Sur: canales en el mundo para verlo en vivo

México – Blue To Go

Perú – DirecTV GO

Ecuador – DirecTV GO, CNT Play, ECDF Play

Colombia – DirecTV GO

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, Cont.ar

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

Las expectativas son bajas -Brasil es la gran favorita-, más si se tiene en cuenta que en el último enfrentamiento entre estas dos selecciones, en junio Brasil goleó por 1-5 en Seúl, con un doblete de Neymar. De hecho, Brasil nunca ha perdido contra una selección asiática en una Copa del Mundo.

Brasil vs. Corea del Sur: en qué canal TV ver el partido

El duelo de Brasil ante Corea del Sur con el regreso de Neymar podrá ser visto en distintos canales, dependiendo la ubicación. DirecTV Sports se encarga de transmitir todos los encuentros para Sudamérica, mientras que en México se podrá ver por Sky HD y Blue to Go Video Everywhere.

Encomendada a la calidad de Heung-min Son y el remate de Gue-sun Cho, Corea del Sur vuelve a los octavos de final por tercera vez en su historia. Lo lograron, de aquella manera, en 2002, cuando escalaron hasta semifinales, y también en 2010, cuando les frenó Uruguay.

¿Cómo ver Azteca 7 en televisión abierta?

Desde 2016, TV Azteca cambió de frecuencia y ahora se sintoniza en el canal 1.1 a nivel nacional, conllevando a que el canal 13 desapareciera. Las señales de TV Azteca se emiten en los canales 1.1 para Azteca Trece, 7.1 Azteca 7 y Canal 40 se ve en el 1.2 a nivel nacional.

¿Cómo ver canales de TV abierta en México?

Desde el control de tu televisión busca el botón Menú .

. Entra a la configuración de tu televisión.

Busca una opción que diga Sintonizar canales .

. Al elegir esta opción tu televisión de forma automática hará una búsqueda por los canales de TV abierta que tengan señal en tu zona. Esto tardará unos minutos y después podrás elegir tu programa favorito.

Qué otros canales de TV transmiten los partidos del Mundial 2022

Albania: RTSH

Alemania: ARD, ZDF y Deutsche TElekom

Argentina: TyC Sports, Televisión Pública (32 partidos y todos los que juegue la selección argentina) y DirecTV Sports

Australia: SBS, FOX Sports, SEN

Austria: ORF, ServusTV

Azerbaiyán: ITV

Bélgica: VRT, RTBF

Bielorrusia: BTRC (Beltelradio)

Bolivia: ENTEL, Tigo Sports, Unitel, Red Uno y Bolivia TV

Bosnia y Herzegovina: BHRT

Brasil: TV Globo, SporTV

Brunéi: Kristal-Astro

Bulgaria: BNT, NOVA

Camboya: TVK

Canadá: CTV, TSN

Caribe: SportsMax

Chile: DirecTV Sports Chile, Chilevisión y Canal 13

China: CCTV, Migu

Chipre: CyBC

Colombia: DirecTV Sports:, Caracol, RCN

Corea del Sur: KBS, MBC, SBS

Costa Rica: Teletica

Croacia: HRT

Curazao: TV Direct 13

Dinamarca: DR, TV 2

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, ECDF

El Salvador: Tigo Sports, TCS

Eslovaquia: RTVS

España: Movistar Plus+, RTVE

Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo (en español)

Estonia: ERR

Filipinas: TAP DMV

Finlandia: Yleisradio, MTV3

Francia: TF1, Bein Sports

Grecia: ANT1

Guatemala: Tigo Sports, TV Azteca Guate

Honduras: Tigo Sports, Televicentro

Hungría: MTVA

Indonesia: Klikdaily, Emtek

Irlanda: RTÉ

Islandia: RÚV

Islas Caimán: Logic

Israel: KAN

Italia: RAI

Japón: Dentsu Inc.

Kazajistán: KZTV

Kosovo: RTK

Letonia: LTV

Liechtenstein: SRG SSR

Lituania: LRT

Macao: TDM

Macedonia del Norte: MRT

Malta: PBS

México: Sky Sports, TUDN, TV Azteca

Moldavia: TRM

Montenegro: RTCG

Noruega: NRK y TV 2 Direkte

Nueva Zelanda: Sky Television

Países Bajos: NPO

Pakistán: A Sports, Ary ZAP

Panamá: TVN, RPC, TVMax, Telemetro y COS

Paraguay: Tigo Sports, Telefuturo, SNT y Trece

Perú: DirecTV Sports, Latina Televisión

Polonia: TVP

Portugal: RTP

Reino Unido: BBC, ITV

República Checa: ČT

República Dominicana: CDN 37, CDN Deportes

Rumania: TVR

Rusia: Piervy Kanal, Match TV, VGTRK

Serbia: RTS

Suecia: SVT, TV4

Suiza: SRG SSR

Surinam: SCCN, STVS

Taiwán: ELTA

Trinidad y Tobago: CNC3

Turquía: TRT

Ucrania: Suspilne

Uruguay: DirecTV Sports, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Antel, Dexary y TyC Sports

Uzbekistán: MTRK

Venezuela: DirecTV S

Brasil vs. Corea del Sur: alineaciones posibles

Brasil: Alisson; Militao, Silva, Marquinhos, Danilo; Fred, Casemiro, Paquetá o Neymar; Vinicius, Richarlison y Raphinha.

Corea del Sur: Seung-gyu; Moon-hwan Kim, Min-jae, Young-gwon Kim, Jin-su Kim; In-beom Hwang, Woo-young Jung; Hee-chan, Kang-in Lee, Son y Gue-sung Cho.