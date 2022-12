Mañana la sorprendente Corea del Sur que venció a Portugal y dejó en el camino a Uruguay chocará con Brasil. Sasha Shin, exmiembro del área de Scouting de la Federación Coreana de Fútbol durante un año, charla con El Comercio y nos da detalles de cuál es el misterio detrás de su éxito.

—¿Qué tan valioso es para Corea haberle a Portugal?

La verdad que todo el mundo está feliz, todo el mundo festeja. Yo ahora, estoy dentro de avión, estuve viendo el partido, pero la verdad no esperé que nosotros fuéramos a ganarle a Portugal, tuvimos mucha suerte que la selección uruguaya no le hiciera un gol a Ghana. Ahora toca Brasil y solo queda prepararse bien.

—Pese al logro de Paulo Bento de llegar a octavos de final, ¿seguirá en el próximo proceso?

Lo que yo escuché de parte de la Federación es que no importa el resultado del Mundial: la Federación va a cambiar a entrenadores locales. Antes del Mundial, teníamos muchas dudas sobre Bento, el entrenador de la selección, esto no va a cambiar para nada, así lleguemos a cuarto o semifinales. Lo Bento es positivo, porque cuando comenzó a trabajar con la selección hubo cambios, por ejemplo, comenzamos a tocar la pelota mejor que antes, aprendimos a dominar los partidos. Eso era lo que quería la Federación de Fútbol de Corea para cambiar lo que antes hicimos mal. Estoy contento con esto, pero vamos a esperar qué va a pasar. Pero como te dije, en el futuro, la Federación va a cambiar esto con todos los entrenadores coreanos.

—¿Son asumió el rol de líder en Corea?

Sí, claro que sí. No podía ser de otra manera.

—¿Cuál ha sido la clave de este buen momento de Corea?

Todos los jugadores como Son Heung-Min, Lee Kang-in que juega en Mallorca , son los últimos jugadores que están en Europa. No hay muchos jugadores que crecieron en Corea, quiero decir, que esto es una prueba del fútbol coreano. En Corea, no importa si estás en inferiores o profesional, va a ser más importante ganar el partido. No te van a dejar hacer mucho dribbling , ninguna jugada sola, te van a pedir hacer una jugada como equipo. Los jugadores como Son Heung-Min, Hee-chan Hwang, que está jugando en Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, son jugadores que crecieron en Europa.

Sasha Shin, extrabajador de la Federación Coreana de Fútbol en el área de scouting y CEO de Vista Sportainment CO., LTD

—¿Cuál fue la clave de ese cambio?

Yo estuve trabajando en la Federación Coreana en la parte de inferiores. En los últimos 10 años, la Federación se trajo la metodología de las inferiores de Alemania e Inglaterra. En este momento, en Corea, estamos usando equipamientos con la tecnología de ambos países.

—¿En qué se enfocan para potenciar a los jugadores coreanos?

En Corea hacemos mucho trabajo con velocidad, coordinación y desde los 13 años, los entrenadores realizan con los chicos trabajos físicos, por ejemplo, en el gimnasio, corrida de 5 a 10 km. Pero en los últimos días, los trabajadores no están haciendo énfasis porque eso le hace mal a los jugadores juveniles tanto gimnasio y corrida.

—¿Cómo es el fútbol en Corea?

En Corea podemos tener cinco extranjeros en cada equipo. La mayoría juegan en posición ofensiva, eso significa que los mediocampistas y los defensores son coreanos y no hay posibilidades para los delanteros y extremos coreanos, porque juegan los extranjeros. Por eso, los jugadores de mitad de la cancha y defensivo trabajan muy fuerte para crecer fuerza y velocidad para marcar a los jugadores extranjeros. Eso es un problema de nuestro fútbol, porque no tantas oportunidades para los jóvenes.

—¿A qué aspira la federación coreana de fútbol? ¿Cuál es su plan?

La Federación Coreana siempre invita a los mejores entrenadores de otros países o directores para crecer y subir el nivel de los administradores como lo tienen en Europa. Edwin van der Sar, que jugó en Manchester United, hizo una charla con los directores de la Liga. Pretendemos tener a los mejores.

—El Mundial de Corea Japon 2002, ¿fue un punto de quiebre para la revolución de fútbol en Corea?

Eso es verdad, porque después del Mundial, nosotros cambiamos mucho, como las reglas de la Liga, construimos muchas canchas para las inferiores. Después del Mundial, los jugadores mundialistas dijeron que no hay mucha organización para crecer y pelear cosas importantes. Asimismo, las empresas coreanas y la Asociación de Fútbol Coreano dio más dinero para crecer y construir buenas canchas; pusieron como regla que todos los equipos que estén participando en la Liga Profesional, deben tener sub-12, sub-15 y sub-18.

—¿Con todo esto mejoró el fútbol en Corea?

Yo creo que sí. Yo fui jugador de inferiores y pienso que hay que cambiar de generación. El pensamiento de los entrenadores en inferiores son todos iguales. Para ellos, lo que importa es el resultado, pero sí te vas a España, los entrenadores no piensan en el resultado, ellos piensan en el crecimiento del jugador. Yo espero que los entrenadores de inferiores cambien su pensamiento.

—¿Las canchas son sintéticas o césped natural?

Por ejemplo, los equipos profesionales juegan en natural y entrenan en natural. Los equipos sub-18 y sub-15 entrenan en sintético y juegan en natural en el partido de la semana del campeonato. La sub-12 entrena en sintético y juegan en sintético.

—¿Los coreanos son fanáticos del fútbol?

Acá el fútbol es el deporte más grande en nuestro país y el segundo más importante es el beisbol. Cuando se juega el Mundial, toda la gente sale a la calle para ver el partido y brindarle aplauso a los jugadores. Una cosa muy triste, es que mucha gente espera el Mundial, todo el mundo apoya a la selección, pero no tienen interés en la Liga. Ese es el problema.

—Es decir, no siguen mucho la Liga, sino solo a la selección...

Cuando tenemos el partido de la selección en nuestro país, la gente va, todo el estadio está lleno, pero si vas a ir a un clásico de Primera División, solo el 50 por ciento o 60 por ciento está lleno, y si vas a Segunda División solo van 3 mil personas. Eso es algo que tenemos que cambiar para subir nuestro nivel del fútbol.

—Ustedes trabajan para ser el mejor en Asia, ¿ese es el objetivo?

Sí, claro.

—¿Qué cualidades ven el exterior del futbolista coreano para contratarlo?

Diez años atrás, cuando los scouts de Europa conversaban conmigo, la primera cosa que decían era si el jugador era famoso en Corea, porque ellos estaban esperando algún jugador de marketing. Por ejemplo se fue Park o Lee Young-pyo al Tottenham, y las tres empresas coreanas hicieron un contrato con el equipo de Manchester United y Tottenham. Entonces, con esa plata, ya se podían pagar el salario anual para Park y Lee. En la actualidad, esperamos otra cosa, porque los coreanos tienen buena actitud, técnica, son talentosos para jugar en el nivel más alto de Europa como Son.

—¿Qué otras cosas tiene como sistema de fútbol Corea del Sur?

En Corea no tenemos equipo de reserva, tenemos el mismo sistema de Estados Unidos. Después del sub-18, los jugadores ya pueden ir a profesional, se va primero a la Universidad, juegan ahí, sube su nivel y luego de dos años, van a tener oportunidad de ir al equipo profesional. En los últimos 3 o 4 años, los jugadores se fueron a Europa a hacer una prueba y realizar algún contrato. Por ejemplo, Park, que jugó en Manchester, después de ser sub-18, no tenía ninguna opción para ir a la Universidad, jugó un año y después fue a la selección olímpica para ir a Japón. De ahí Hyun-Jun, delantero coreano que fichó por Ajax, luego de los 18 años dijo que no quería ir a la Universidad y se fue a Holanda a realizar una prueba en Ajax y lo pasó. En la actualidad juega en Francia en la Segunda División. Él fue uno de los primeros jugadores coreanos que se fue a Europa para hacer prueba, ya que antes en Europa no querían hacer prueba a coreanos, porque pensaban que tenía mal nivel. Al ver que le fue bien, varios coreanos fueron a probarse a equipos de Europa.

—¿A qué se dedican Park Ji Sung y Lee Young-pyo?

Lee Young Pyo es presidente del club Gagwon FC de la Primera División y Park es administrador del club “Jeonbuk Motors”, el club más grande de Corea en inferiores.

—¿Lo que lograron es una muestra del profesionalismo como trabajan en Corea con el fútbol?

Sí, claro, yo creo que todo el trabajo que hizo la Federación, lo han mostrado los jugadores en este Mundial y pienso que fue muy positivo, porque yo vi todo el trabajo que hizo la Federación y es que tuvieron un proyecto después del Mundial 2002 para crecer a los jugadores y estuvieron haciendo un gran trabajo con ingleses y alemanes. Ahora, tenemos jugadores con buen nivel para pelear con selecciones más fuertes del Mundo como Portugal y Uruguay.

—¿Si Corea es ordenado puede darle el golpe a Brasil?

La verdad que es muy difícil, porque como sabes, los jugadores brasileños tienen calidad para hacer una jugada en el uno contra uno. Entonces, cuando el jugador ofensivo va a pasar con dribbling, ellos van a tener más posibilidades con los pases, eso lo hará más peligroso. Como te dije: nuestros defensores no son tan buenos. Esa es mi preocupación.