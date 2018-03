Hace 5 meses Dalić recibió una llamada de la Federación de Fútbol de Croacia. Le pedían dejar Emiratos Árabes Unidos y tomar temporalmente el mando del equipo, cuya clasificación a Rusia 2018 se había complicado. Tres partidos después, todo el país celebraba la victoria en el repechaje frente a Grecia. Croacia, el rival de Perú en el amistoso de este viernes, estaba en el Mundial de la mano de Dalić.

—Qué tal giro tuvo su carrera...

Solo recuerdo que sentí felicidad y un gran alivio, vivíamos bajo una gran presión de tener que clasificar al Mundial. Todos saben que este es uno de los mejores equipos de nuestra historia y hubiera sido una lástima si no conseguíamos la clasificación. Disfruté mucho celebrando esa victoria con los jugadores y viendo lo felices que estaban todos en Croacia.

—¿Qué hace del Perú un rival atractivo para ustedes?

Quería jugar con oponentes fuertes antes del Mundial y lo conseguimos. También quisimos hacernos una mejor idea de los equipos su-damericanos. Por supuesto, no existen dos equipos iguales y nadie podría replicar lo que hace Messi, pero quería que mi equipo se enfrente a rivales táctica, física y mentalmente diferentes a la mayoría de selecciones europeas. Perú está en excelente forma, terminaron las Eliminatorias con estilo y fue grandioso ver la fantástica celebración que tuvieron tras conseguir el pase al Mundial. El hecho de que grandes equipos como Chile hayan quedado detrás suyo en las Eliminatorias dice mucho sobre su calidad, esperamos con ansias este partido.

—¿Y cuánto ha estudiado a nuestro equipo?

Estamos más concentrados en nuestro juego, queremos ver qué debemos mejorar en el Mundial. Pero, por supuesto, tomamos muy en serio a nuestros rivales. Sé que Jefferson Farfán es un jugador del que nos tenemos que cuidar, es el más experimentado, pero Perú tiene muchos mediocampistas jóvenes que están listos para mostrarle al mundo lo buenos que son.

—¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar a Perú?

Como te dije, es un juego en el que nos enfocaremos más en mostrar nuestro propio estilo que es muy técnico, orientado a tener la posesión del balón. Tenemos mediocampistas de talla mundial, por lo que esperamos controlar el juego en esa zona y desde ahí crear oportunidades para nuestros delanteros.

—¿A qué va Croacia al Mundial, cuál es el reto?

No diría que estamos en la primera línea de favoritos, sobre todo si sabes que hay equipos como Alemania, Brasil, Argentina, Francia o España, que tienen escuadras que hacen la diferencia en grandes torneos como este. Pero sé que somos un equipo que puede enfrentar a cualquiera y en una buena noche incluso ganarle a algunos de los que te mencioné. Ya tenemos experiencia ganándole a equipos como Alemania, España, Holanda o Italia en grandes torneos y este equipo es incluso mejor que los que consiguieron eso. Entonces, no nos faltará confianza al entrar a la cancha, pero tampoco dejaremos de respetar a cada rival. Nuestro primer objetivo será pasar la fase de grupos, luego que corran las apuestas. En los partidos de eliminación todos tienen las mismas opciones.

“Francia es uno de los favoritos en su grupo del Mundial. Pero Perú sabe lo que es jugar contra favoritos”.

—El equipo croata que todos recordamos es el de 1998. ¿Será posible repetir eso en Rusia o es un momento incomparable?

Será difícil repetirlo, porque acabábamos de ganar nuestra independencia y ese Mundial fue la oportunidad para que el mundo descubriera algo sobre nosotros. Fue un fantástico equipo y jugaron el mejor fútbol cuando más se necesitó. Esperamos crear una historia igual de mágica, pero somos conscientes de que para eso tenemos que trabajar duro, jugar con nuestro mejor potencial y ser lo suficientemente valientes para aceptar algunos golpes de suerte. Porque no importa lo bueno que seas, siempre necesitarás un poco de suerte para llegar lejos en torneos como el Mundial.

— Conocen bien a Francia y Dinamarca. ¿Qué opciones cree que tiene Perú de pasar la fase de grupos en el Mundial?

No es un grupo fácil y no su-bestimen a Australia. Francia es uno de los mejores equipos del mundo, tiene grandes jugadores en cada posición y son los favoritos del grupo. Pero Perú enfrenta normalmente a Brasil y Argentina, así que saben lo que es jugar contra favoritos. Dinamarca es un equipo sólido, trabajan duro y son muy disciplinados, así que deberán igualarlos en esos aspectos para luego usar sus habilidades técnicas y sacar ventaja sobre ellos. No será fácil, pero ya están escribiendo una gran historia con la clasificación a Rusia, ¿por qué no continuar con eso? El momento puede ser algo muy importante en los deportes y sé que su selección está ahora con el ánimo al tope.

— ¿Quién cree que será la joven revelación de este Mundial?

​Hay muchísimos jugadores jóvenes, como Gabriel Jesus, Mbappe, Dybala, Dembele, Marco Asensio, Rashford, etc. Pero quién podría predecir quién será la estrella. Son unos pocos partidos y dependes de muchos factores para brillar: depende de la salud, la forma en la que llegas y especialmente de cómo está el resto de tu equipo. Lo que sí espero es que alguna de nuestras jóvenes estrellas se convierta en una estrella mundial. Estoy seguro que Kovacic [del Real Madrid] o Pjaca [de la Juventus pero cedido al Chelsea] tienen ese potencial.

— ¿Ya ha pensado en la final?

​No soy muy fanático de adivinar. Deseo que lleguen los mejores del torneo y que nos deleiten con un gran partido. ¿Quién dice que no podríamos ser Croacia o Perú? En el fútbol no hay imposibles, así que mejor disfrutemos de ese gran torneo.

***

Ficha del personaje



Zlatko Dalić

Director técnico de Croacia

Nací hace 51 años en la disuelta Yugoslavia. Si bien mi pueblo, Livno, ahora pertenece a Bosnia-Herzegovina, mi familia es croata. Fui asistente técnico de la Sub 21 de Croacia y he entrenado a equipos de Albania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes.