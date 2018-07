En Argentina toman la salida de Sampaoli como un hecho que se dará con el correr de los días. Por ello, en el programa de Fox Sports, '90 minutos', analizaron a los posibles candidatos para tomar las riendas de la Albiceleste. Óscar Ruggeri tuvo una reacción muy singular al oír el nombre Pep Guardiola entre los candiatos.

"Por los nombres que escuché, me voy. ¡No, me voy! !No quiero, no quiero! No, que Guardiola dirija España. ¿Por qué no dirige España? Tenemos técnicos, ¿El Cholo (Simeone) qué es? ¿Es peor que Guardiola? ¿Gallardo es malo?", precisó el comentarista.



Los nombres que se colocaron como opción para reemplazar al 'Hombrecito' fueron: Marcelo Gallardo, Diego Simeone, Ricardo Gareca, Pep Guardiola y Pochettino. Ruggeri se refirió además, especialmente sobre 'El Tigre'.

"Si el 'Cholo' no va, si Gallardo no va, a Gareca lo voy a buscar yo, lo secuestro de la casa y lo tiro adentro de Ezeiza. Me quedo en la puerta y no lo dejo salir. Es más, yo soy el custodia y no sale de ahí adentro"

Cabe señalar que la selección argentina quedó eliminada del Mundial Rusia 2018 en los octavos de final por Francia. Esto llevó a que se busque un nuevo director técnico para la Albiceleste.